2020-03-27T09:13:31+03:00
День Победы в Иркутске

Песни Великой Победы: "Он не вернулся из боя"

Детский хирург, профессор, доктор медицинских наук Юрий Козлов рассказал о любимой песне про войну
Любовь АРБАТСКАЯ
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Владимир Высоцкий. Фото: Борис КУДРЯВОВ, "Экспресс-газета".Владимир Высоцкий. Фото: Борис КУДРЯВОВ, "Экспресс-газета".
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Песни Великой Победы!

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Следующий выпуск посвящаем композиции...

«Он не вернулся из боя»

Автор слов и композитор Владимир Высоцкий

Почему все не так? Вроде все, как всегда:

То же небо - опять голубое,

Тот же лес, тот же воздух и та же вода,

Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас

В наших спорах без сна и покоя.

Мне не стало хватать его только сейчас -

Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,

Он всегда говорил про другое,

Он мне спать не давал, он с восходом вставал,

А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, - не про то разговор:

Вдруг заметил я - нас было двое…

Для меня - будто ветром задуло костер,

Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалось, будто из плена весна, -

По ошибке окликнул его я:

«Друг, оставь покурить». А в ответ - тишина:

Он вчера не вернулся из боя.

Наши мертвые нас не оставят в беде,

Наши павшие - как часовые…

Отражается небо в лесу, как в воде,

И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,

Нам и время текло - для обоих.

Все теперь одному. Только кажется мне,

Это я не вернулся из боя.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Юрий КОЗЛОВ, детский хирург, профессор, доктор медицинских наук:

- Моя любимая военная песня – «Он не вернулся из боя» Владимира Высоцкого. Она мне близка по той причине, что я, как и Высоцкий, не воевал, но хорошо помню рассказы своих дедов-фронтовиков, как и музыкант знал о войне по рассказам своего отца. Эта песня берет за душу тем, что она не о страданиях чужих, незнакомый людей, а о том, что каждый мог потерять своих близких. Сегодня ты сидишь с человеком за одним столом, а завтра его уже нет…

«Почему все не так? Вроде все, как всегда: то же небо - опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода…», - эти строки передают то страшное ощущение, когда живешь, как обычно, все стабильно, и вдруг в этом мире что-то изменилось - началась война: «… Только он не вернулся из боя», - и это самое жуткое, что чей-то сын, отец, друг погиб на войне.

Очень много хороших песен о Великой Отечественной войне. Люблю композиции из кинофильма «Белорусский вокзал», гимн 9 Мая «День Победы». Фронтовые песни – это святая память о героях, в том числе и о наших земляках.

Детский хирург Юрий Козлов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Детский хирург Юрий Козлов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ИЗ ИСТОРИИ

Песню «Он не вернулся из боя» Владимир Высоцкий написал в 1969 году по просьбе режиссера Виктора Турова буквально за ночь. Спустя два года композиция прозвучала в его фильме «Сыновья уходят в бой». И эта песня так тронула слушателей, что ее использовали в киноленте «Мерседес» уходит от погони» режиссера Юрия Ляшенко, а стихи переводили и публиковали в Польше и Болгарии.

Композиция считается одной из самых ярких в творчестве Высоцкого о войне. Исследователи по праву называют ее «поразительной по точности переживаний и накалу». Каждый раз слушатели вместе с героем, от лица которого звучат стихи, с сочувствием и скорбью проживают его личную трагедию. Ведь его жизнь буквально разделилась на «до» и «после» из-за гибели фронтового друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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