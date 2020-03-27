Песни Великой Победы: "Он не вернулся из боя"
Песни Великой Победы!
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».
Следующий выпуск посвящаем композиции...
«Он не вернулся из боя»
Автор слов и композитор Владимир Высоцкий
Почему все не так? Вроде все, как всегда:
То же небо - опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас -
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, - не про то разговор:
Вдруг заметил я - нас было двое…
Для меня - будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалось, будто из плена весна, -
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить». А в ответ - тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие - как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло - для обоих.
Все теперь одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Юрий КОЗЛОВ, детский хирург, профессор, доктор медицинских наук:
- Моя любимая военная песня – «Он не вернулся из боя» Владимира Высоцкого. Она мне близка по той причине, что я, как и Высоцкий, не воевал, но хорошо помню рассказы своих дедов-фронтовиков, как и музыкант знал о войне по рассказам своего отца. Эта песня берет за душу тем, что она не о страданиях чужих, незнакомый людей, а о том, что каждый мог потерять своих близких. Сегодня ты сидишь с человеком за одним столом, а завтра его уже нет…
«Почему все не так? Вроде все, как всегда: то же небо - опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода…», - эти строки передают то страшное ощущение, когда живешь, как обычно, все стабильно, и вдруг в этом мире что-то изменилось - началась война: «… Только он не вернулся из боя», - и это самое жуткое, что чей-то сын, отец, друг погиб на войне.
Очень много хороших песен о Великой Отечественной войне. Люблю композиции из кинофильма «Белорусский вокзал», гимн 9 Мая «День Победы». Фронтовые песни – это святая память о героях, в том числе и о наших земляках.
Детский хирург Юрий Козлов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
ИЗ ИСТОРИИ
Песню «Он не вернулся из боя» Владимир Высоцкий написал в 1969 году по просьбе режиссера Виктора Турова буквально за ночь. Спустя два года композиция прозвучала в его фильме «Сыновья уходят в бой». И эта песня так тронула слушателей, что ее использовали в киноленте «Мерседес» уходит от погони» режиссера Юрия Ляшенко, а стихи переводили и публиковали в Польше и Болгарии.
Композиция считается одной из самых ярких в творчестве Высоцкого о войне. Исследователи по праву называют ее «поразительной по точности переживаний и накалу». Каждый раз слушатели вместе с героем, от лица которого звучат стихи, с сочувствием и скорбью проживают его личную трагедию. Ведь его жизнь буквально разделилась на «до» и «после» из-за гибели фронтового друга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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