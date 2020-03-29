"Дорогие жители Ангарска, мы просим вас о помощи! Наш цирк попал в безвыходное положение: из-за карантина мы лишились заработка, а нашим животным нечего есть - продуктов осталось на 2 дня. Помогите, кто, чем может!"

Такое тревожное сообщение появилось накануне на официальной странице цирка шапито "Адреналин" в социальной сети "Инстаграм". Ангарск стал первым городом, который посетили артисты в новом сезоне, к нам приехали из Улан-Удэ, где давали представления в начале января. До отмены всех массовых мероприятий артисты успели выйти на арену в Ангарске всего два раза - третье совпало с карантином и его пришлось отменить.

"Мы останемся в Ангарске до тех пор, пока не закончится карантин, рассказывает воздушная гимнастка и художественный руководитель цирка Анастасия Евхименко. - Пока мы не даем представления, у нас не будет денег и мы не сможем прокормить цирковых животных и наших детей, которые гастролируют вместе с артистами".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/769421" frameborder="0"></iframe> Корма хватит на 2 дня: в Ангарске животные цирка-шапито могут погибнуть от голода из-за отмены представлений в связи с коронавирусом.Предоставлено "КП"

К слову четвероногих артистов в шапито немало - 4 льва, 2 рыси, леопард, дикобраз, 3 верблюда, конь, пони, осел, 2 змеи, собаки. И аппетиты у них по-настоящему дикие. Например, лев за один прием пищи съедает от 40 до 45 килограммов мяса - а ведь ему нужно питаться 3-4 раза в день! Более мелкие хищники, как, например, леопард, уплетают 5-6 килограммов свинины или говядины за один присест. Лошадям, верблюдам и ослу нужно много сена, комбикормов и фруктов, для поддержания здорового рациона.

Чтобы животные не пострадали от вынужденной голодовки, артисты цирка решили начать сбор денег на покупку корма для зверей. Заботливые ангарчане сразу откликнулись на крик о помощи и за один день сделали столько переводов на счета шапито, что художественный руководитель даже не успела их сосчитать. Ну а те, кто не мог дать цирку деньги, помогли продуктами - голодным зверям уже передали мясо и комбикорма, которых хватит на первое время. Первую партию пропитания циркачам доставили под дверь в тот же день - в 12 часов ночи!

"У нас уже набралось достаточно продуктов и денег на то, чтобы накормить животных и детей, - добавляет Анастасия Евхименко. - Остальное мы откладываем в "подушку безопасности" на случай, если карантин затянется. Мы, артисты, использовать их на лишние траты не будем - нам будет даже полезно затянуть пояса и посидеть на диете какое-то время".

Артисты цирка обещают: как только закончится карантин, они дадут специальные представления для ангарчан. Фото: Инстаграм цирка "Адреналин"

Артисты цирка благодарны ангарчанам, которые помогли им в трудную минуту, и точно не забудут такую ценную услугу. Обещают, что, как только карантин закончится и ситуация с коронавирусом наладится, они обязательно дадут в городе несколько благодарственных представлений.

ВАЖНО

Если вы хотите помочь шапито "Адреналин" материально, то можете сделать перевод по следующим реквизитам: 4276 3801 1606 4978. Продукты можете приносить прямо в цирк, который находится на парковке возле ледового дворца "Ермак". Всю необходимую информацию уточняйте по телефону: 8(963)675-11-76.