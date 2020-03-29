В республиканской инфекционной больнице Улан-Удэ вместе с заболевшими коронавирусом местными жителями на карантин ушли и врачи. Это произошло 27 марта, когда в регионе появился первый случай заболевания. Медикам теперь нельзя покидать больницу, пока они не выпишут последнего пациента с этим диагнозом. Поэтому, чтобы сделать жизнь специалистов более уютной, в медучереждении для них оборудовали подвал, куда поставили несколько кроватей. Некоторым приходится спать в бухгалтерии или даже в кабинете главного врача. В таких условиях приходится жить 90 врачам-инфекционистам.

"Их смены длятся по 6-8 часов, и все это время они должны носить противочумные костюмы, которые нельзя снимать, иначе можно заразиться, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии. - Поэтому все это время они не могут ни пить, ни есть, ни даже сходить в туалет. Спят они в коридорах, там же моются и одеваются".

Врачи инфекционной больницы в Бурятии ушли на карантин и работают в подвале. Фото: пресс-служба минздрава Бурятии

По самым оптимистичным прогнозам, всех пациентов выпишут из инфекционной больницы через 14 дней. Однако предугадать, насколько затянется болезнь у того или иного человека нельзя. Поэтому врачи ставят более реалистичные сроки - около 2 месяцев. То, насколько затянется такое добровольное заточение медиков, зависит не только от заболевших, но и от здоровых жителей Бурятии. Если они будут соблюдать все меры предосторожности и не будут ходить в места массового скопления людей в период распространения коронавируса, то не будет и новых случаев заражения.

Напомним, по состоянию на 19 марта в Бурятии официально подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом. Еще 5 проб отправили в Новосибирск для подтверждения диагноза. Всего в стационаре республиканской инфекционной больницы находятся 60 человек. До этого выписали 37 пациентов, анализы которых показали отрицательный результат. На дому наблюдаются 1166 человек, еще 5 помещены в обсерватор в Верхней Березовке.