2020-03-30T10:05:07+03:00
Общество

Как проходит нерабочая неделя в Иркутске: пустые улицы и скверы

Наш корреспондент прошлась по городу, чтобы посмотреть, как изменился Иркутск из-за ситуации с коронавирусом [фоторепортаж]
Виктория ГЕРКО
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Режим самоизоляции в действии: из-за коронавируса улицы Иркутска стали пустыми.Режим самоизоляции в действии: из-за коронавируса улицы Иркутска стали пустыми.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В минувшую пятницу стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Иркутской области. Потом о втором. Еще несколько человек с подозрением на коронавирус находятся в больнице. Сибиряки начали волноваться за свое здоровье. Поэтому, если в субботу, 28 марта, на улицах было еще многолюдно, к 30 марта город заметно опустел: на улицах практически нет пешеходов, да и автомобилисты не рискуют куда-то ехать. К тому же и ехать некуда. Все закрыто.

Даже в тех местах, где и в будний день не протолкнутся, сегодня никого нет. Например, в самом популярном месте гостей Иркутска – 130 квартале – редко встретишь прохожего. Да и около знаменитого иркутского бабра нет толпы туристов, желающих с ним сфотографироваться.

Туристы не рискуют выходить на улицу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Туристы не рискуют выходить на улицу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Те, кто все-таки решился выйти из дома, меры безопасности соблюдают. Без медицинской маски на улицу не ногой. Даже если вышли всего на несколько минут в магазин за продуктами.

Иркутяне не выходят на улицу без масок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне не выходят на улицу без масок.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И лишь некоторые любители ЗОЖ выходят на пробежку по набережной, чтобы подышать свежим воздухом. Тем более, что машин в этот понедельник на улицах практически нет.

Дороги города заметно опустели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дороги города заметно опустели.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что сидеть дома в эти теплые весенние деньки скучно, рекомендуем соблюдать режим самоизоляции. Так вы сможете обезопасить себя и других. Да и идти все равно некуда. С 30 марта все предприятия закрыты на несколько дней.

Торговые центры закрыты с 30 марта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Торговые центры закрыты с 30 марта.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Закрыты кафе и рестораны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Закрыты кафе и рестораны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе практически нет машин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе практически нет машин.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Безлюдная набережная. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Безлюдная набережная.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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