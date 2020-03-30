Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 30 марта: двое больных

Итак, количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 30 марта известно. По-прежнему, диагноз подтвержден у двоих. Напомним, это 62-летняя женщина, вернувшаяся из Арабских Эмиратов и турист, возвратившийся из Испании. Кроме них, в Новосибирске должны перепроверить информацию еще о нескольких пациентах инфекционной больницы, первые анализы которых подтвердили присутствие инфекции. Они находились в контакте с заболевшей туристкой. Нужно проверить много народу, в том числе и пассажиров рейса "Новосибирск-Иркутск", она возвращалась из Дубая с пересадками.

Напомним, медики накануне сообщили, что женщина чувствует себя сносно , насколько это возможно при таком диагнозе, идет лечение. Состояние мужчины тоже средней степени тяжести. Доктора делают все от них зависящее, чтобы оказать пострадавшим помощь. Тем не менее, как мы выяснили, количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 30 марта не изменилось

"По данным на 30 марта, в области официально подтверждены два случая коронавируса. Продолжаются профилактические мероприятия в отношении контактных. По состоянию на 16 часов в регионе на самоизоляции находится 8945 человек", - сообщает подробности пресс-служба правительства Иркутской области.

Таково количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 30 марта.И, к слову, небольшое.

Главное сегодня - остановить вирус, к которому, как подтвердили иммунологи, иммунитета нет ни у кого. Нельзя допустить, чтобы больницы были переполнены, как в Италии. Китайский сценарий в этом случае лучший выбор и опыт восточного соседа неоценим.

" Основной задачей сегодня является минимизация распространения вируса. Еще раз призываю всех, у кого есть возможность, оставаться в эти дни дома. Не подвергать риску себя и своих близких", - сказал Игорь Кобзев.

Чтобы избежать массового распространения инфекции закрыты все места скопления людей: спортивные залы, заведения общепита, торговые центры. Отменены культурно-массовые мероприятия. Проводится дезинфекция общественных пространств в городах области. Организовано дополнительно звуковое оповещение жителей.

Двое больных. Таково количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 30 марта. И задача каждого - сделать все для того, чтобы их число держалось на относительно невысоком уровне.