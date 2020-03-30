2020-03-30T11:53:18+03:00
Общество

Как будет работать почта в нерабочую неделю в Иркутске: расписание отделений и правила посещения

Обязательно прочитайте, как будет работать почта в нерабочую неделю в Иркутске, чтобы быть в курсе
Анна ПОПОВА
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Как будет работать почта в нерабочую неделю в Иркутске: расписание отделений и правила посещенияКак будет работать почта в нерабочую неделю в Иркутске: расписание отделений и правила посещенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Хоть текущая неделя и объявлена нерабочей, некоторые компании все же должны продолжать нести свою службу в условиях угрозы распространения коронавируса. И Почта России - одна из них, так как относится к числу непрерывно работающих организаций. Так как будет работать почта в нерабочую неделю в Иркутске? Мы вам расскажем!

Чтобы снизить риск заражения работников новым вирусом, все почтовые отделения будут закрыты для посещения для обычных клиентов. Но это не значит, что сотрудники будут сидеть по домам: им предстоит сортировать посылки и корреспонденцию, а также совершать почтовый обмен. Только делать они все это будут при закрытых дверях. Вот как будет работать почта в нерабочую неделю в Иркутске.

Почтальоны тоже не уходят в отпуск на неделю - они продолжат разносить письма и газеты жителям Иркутска и Иркутской области. Конечно, они будут носить маски и соблюдать все меры предосторожности, чтобы случайно не не заразиться коронавирусом и не распространить болезнь.

Но что же делать тем, кому нужно постоянно посещать отделения Почты России? Для этих целей в компании рекомендуют пользоваться официальным сайтом почты - это уникальная возможность сделать все дела и при этом остаться дома и не подвергать себя опасности. Также при необходимости сотрудники Почты России смогут оказать вам все необходимые услуги на дому. Так они будут приносить пенсии и принимать оплату за ЖКХ. Чтобы воспользоваться этой услугой позвоните по телефону горячей линии на официальном сайте компании. Теперь и вы знаете, как работает почта в нерабочую неделю в Иркутске, и ее новый режим не станет для вас неожиданностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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