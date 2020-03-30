2020-03-30T14:17:04+03:00
Общество

#Ядома: как Иркутск сидит на карантине

«Комсомолка» запускает онлайн-конкурс, в котором каждый может поделиться идеями, чем заняться на выходных
Виктория ГЕРКО
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#Ядома: как Иркутск сидит на карантине.#Ядома: как Иркутск сидит на карантине.Фото: Анна ПОПОВА
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Нерабочая неделя не повод сидеть без дела. Самое время заняться делами, которые уже не один раз отправлялись в дальний ящик. Например, можно затеять небольшой ремонт в квартире, разобрать вещи, которые несколько лет ждут своего часа на лоджии или прочитать книгу, до которой годами не доходили руки. «Комсомолка» предлагает поделиться своими маленькими подвигами, которые вы совершили на внеплановых выходных в конкурсе «#Ядома».

Принять участие в конкурсе просто. Достаточно загрузить свое фото в специальную форму, указать имя и фамилию. Самое главное – не забудьте рассказать о вашем рекорде или достижении за время нерабочей недели и добавить хэштег #Ядома. Если самостоятельно загрузить фото не получается – присылайте его на электронную почту gerko.viktoriya@yandex.ru. Мы поможем вам принять участие в конкурсе.

Может, вы поделитесь рецептом вкусного пирога? Или похвастаетесь стопкой книг, которые успели прочитать. Или покажите, что смогли сделать своими руками. О чем рассказать, решаете только вы.

Судьями в конкурсе будете вы сами, пользователи интернета. Именно вы определите, кто смог интереснее все провести нерабочую неделю с пользой. Ставьте «сердечки» под фото понравившегося участника и оставляйте комментарий. А потом мы наградит тех, кто наберет больше всего голосов.

Положение о конкурсе

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

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