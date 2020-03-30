Перенос ЕГЭ 2020 в Иркутске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Выпускникам школ можно вздохнуть спокойно и продолжить готовиться к экзаменам: в министерстве образования РФ подтвердили перенос ЕГЭ 2020 в Иркутске из-за коронавируса. Из-за угрозы распространения этой инфекции приняли решение сдвинуть сроки начала итогового тестирования на несколько недель. Теперь на первый ЕГЭ школьники пойдут только 8 июня.

Изначально планировалось, что первый экзамен для выпускников состоится 25 мая. Обычно в этот день проверочные работы пишут те, кто сдает литературу, географию и информатику. Таким образом, перенос ЕГЭ 2020 в Иркутске из-за коронавируса подарил школьникам возможность получше подготовиться к итоговым тестам. Главное, чтобы они действительно потратили это время на учебу, и тогда такое изменение сроков точно пойдет им на пользу.

Что касается тех 11-классников, которые хотели сдать экзамены досрочно, то у них вряд ли будет такая возможность. В министерстве образования планируют выбрать для этого определенные резервные дни, но с их датами еще не определились. Точное расписание проверочных работ для тех, кто хотел написать проверочные работы раньше срока, появится позже. Для них перенос ЕГЭ 2020 в Иркутске из-за коронавируса вряд ли стал радостной новостью.

Напомним, в этом году в Иркутской области ЕГЭ планировали сдавать около 15 тысяч человек. Среди них были как нынешние 11-классники, так и выпускники прошлых лет. Вот только неизвестно, как перенос ЕГЭ 2020 в Иркутске из-за коронавируса скажется на датах вступительных испытаний в ВУЗах. Их график по-прежнему под вопросом. Но наверняка в высших учебных заведениях смогут пойти навстречу школьникам, которые попали в столь необычную ситуацию.