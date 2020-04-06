"Пандемия уже здесь, ее развитие неизбежно": директор противочумного института озвучил ситуацию с коронавирусом

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов на оперативном заседании в парламенте региона рассказал, почему пандемия стремительно охватывает все новые территории.

- Пандемия сейчас рассматривается как беспрецедентный глобальный кризис в сфере общественного здоровья, - сказал Сергей Балахонов. - Распространение вируса зарегистрировано уже в отдаленных территориях, в более чем 206 стран и дальше, видимо, будет продолжаться. То есть мы находимся сейчас на разных стадиях развития этого процесса в этих странах.

По словам Сергея Балахонова, есть несколько стадий в развитии любой эпидемии. Это контролируемое течение, когда количество больных минимально и нормально функционирует система здравоохранения. Здесь является главным фактором так называемое "укрепление внешнего контура" на международном уровне. Иными словами, санитарная охрана границ. В этом плане хорошо сработала мера по закрытию границы с Китаем, когда эпидемия только началась. Тогда были лишь единичные случаи завоза коронавируса. Чего не скажешь о западных стран. Сейчас такой же принцип срабатывают уже в регионах России, чем меньше завоза, тем меньше рисков. Второй фактор, который позволяет контролировать ситуацию - это 100% обследование всех, кто контактировал с зараженными, и третий – это слежение за больными пневмониями и дезинфекция. Если все эти меры не приняты, то возникает уже масштабное распространение инфекции.

- Карантин – это самая эффективная мера при вирусах такого типа, - говорит профессор. - Вирус проживет в организме столько, сколько ему позволит иммунная система человека. Накопившиеся данные сегодня говорят, что коронавирус сохраняется в организме до 11 с половиной дней, чуть дольше может выделяться в отдельных случаях. То есть двухнедельной изоляции хватает, чтобы наступил исход - освобождение от вируса в связи с тем, что его подавляет иммунитет или, увы… печальный. И эти две недели являются решающими, чтобы предотвратить масштабное распространение коронавируса.

Сергей Балахонов подчеркнул, что самое главное сегодня сделать так, чтобы количество заболевших прирастало медленно, чтобы тем самым снизить нагрузку на больницы, если возникнет пик заболевания.

- Пандемия уже здесь и ее дальнейшее развитие неизбежно. Население должно понимать, что самоизоляция и социальное дистанцирование - не каприз, а срочная необходимость. Призываю всех максимально ответственно отнестись к моим словам, - дополнил профессор Балахонов.

Кроме того, он пояснил по поводу медицинских масок, заметив, что по относительно их эффективности идут дискуссии среди медиков. Считает, что маски полезны при посещении массовых мероприятий, магазинов, в транспорте. Это хорошее средство, снижает вирусную нагрузку, которая может поступить извне. Ну, о особенно маска нужна тем, кто уже болеет или имеет слабые проявления в виде ОРЗ, позволяет меньше выделять при кашле или чихании вирус в окружающую среду. А вот носить маски в квартире не имеет смысла.