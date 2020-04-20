«Ногтями цеплялись за лед»: пенсионер спас семейную пару, провалившуюся в полынью

Пару, шагающую по льду реки Бирюса, 64-летний житель деревни Рыбинск Тайшетского района Иркутской области Виктор Терещенко заприметил днем 4 апреля, когда по наставлению жены отправился набрать воды из проруби. Сделал одну ходку и вернулся назад к реке, она находится буквально в 20 метрах от дома мужчины. Виктор, щурясь от солнца, вновь глянул в сторону, где шли люди, и тут же выронил ведро из рук.

- Смотрю, а эти двое уже в воде барахтаются и громко кричат: «Спасите, помогите!», - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Виктор Терещенко. - Провалились метров в 300-х от берега. Я-то нашу Бирюсу знаю отлично, рыбачу постоянно на ней, поэтому первое что подумал: «Да там же течение сильное, ямы».

Место, где провалилась семейная пара. Фото: пресс-служба Иркутского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Сориентировался Виктор Владимирович за секунду. Пенсионер рванул к забору на берегу, сорвал с него дверь и ринулся на помощь утопающим.

- Я так быстро никогда в жизни не бегал, - улыбается Виктор Терещенко. – Когда оказался рядом, у мужчины только голова торчала на поверхности. Женщина отчаянно цеплялась за льдину. «Вытащите сначала мужа, его уже затягивает течением», - кричала она. Сделал все машинально. Лег на лед, подполз к полынье. Протянул дверь мужчине и вытянул его. Весил он килограмм под 100, плюс на нем был тяжелый рюкзак и бушлат, но справился. Затем мы вместе вытащили его жену. А потом повел их к себе домой. Куда промокшим до нитки деваться? С женой переодели в теплую одежду и напоили горячим чаем.

В свои 64 года Виктор в отличной физической форме. Фото: пресс-служба Иркутского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

От шока спасенная семья отходила сутки. Оказалось, что в тот день Лариса и Геннадий (фамилию называть они не захотели) приехали на Бирюсу из Тайшета, чтобы порыбачить. Речка богата на таймень, осетров, лещей…

- Лед показался нам толстым, - рассказывает Лариса. - Муж пошел первым, мне сказал идти след в след. Первым провалился он, потом я. Мы начали кричать, звать на помощь, а течение так быстро затягивало… Я цеплялась за лед ногтями, но он продолжал обламываться. Это чудо, что нас заметил Виктор Владимирович. Огромное спасибо ему! Теперь 4 апреля – это наш с мужем второй день рождения.

Если бы не Виктор Терещенко, прийти на помощь паре действительно было некому. В деревне живет всего 7 семей, большая часть из которых пенсионеры. Из соседних домов услышать крики о помощи нереально. Придя в себя, на следующий день Лариса и Геннадий вернулись в дом своего спасителя, чтобы отблагодарить. Они привезли ему дорогой коньяк, целую сумку продуктов. Геннадий признался Виктору, что жена после того случая охладела к рыбалке.

Виктор Терещенко 25 лет проработал в пожарной охране. Фото: пресс-служба Иркутского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Кстати, самому Виктору Терещенко спасать людей не привыкать. Правда, раньше ему для этого приходилось бросаться в огонь, а не в воду. 25 лет своей жизни мужчина отдал службе в пожарной охране Тайшета. Как настоящий спасатель, Виктор Владимирович даже на пенсии остается в хорошей физической форме. А в деревне иначе никак: дров наколоть надо, сена накосить, воды натаскать.

О новом подвиге бывший пожарный никому кроме родных не рассказал. Более того, попросил детей и внуков вообще не предавать это огласке. Но близкие родственники не устояли и сообщили о спасении на Бирюсе во Всероссийское добровольное пожарное общество.

- Мы с большим уважением относимся к людям, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других, - отметил председатель совета Иркутского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Власюк. - Мы будем ходатайствовать о представлении Виктора Владимировича к награде «За спасение погибающих на водах».