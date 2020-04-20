2020-04-20T16:14:25+03:00
Общество

Самоизоляция в Иркутске, день 21: молодежь гуляет, а на магистралях полно автомобилей

Индекс самоизоляции в городе 20 апреля снизился до 2,1 балла [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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На городских улицах полно людей и автомобилей.На городских улицах полно людей и автомобилей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Индекс самоизоляции в Иркутске в понедельник, 20 апреля, довольно низкий - всего 2,1 балла. Это значит, что несмотря на режим самоизоляции, который действует в регионе как минимум до 26 марта, горожане повыходили из домов. "Комсомолка" отправилась посмотреть, насколько в действительности оживлены городские улицы.

Поток машин большой, несмотря на режим самоизоляции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поток машин большой, несмотря на режим самоизоляции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итак, на основных магистралях полно автомобилистов. Видимо, все едут на работу или за продуктами. Все равно отдыхать-то сейчас негде: кафе, бары, учреждения культуры по-прежнему закрыты на карантин. Конечно, таких пробок в часы пик, как до режима самоизоляции, сейчас нет. Но и пустынными дороги не назовешь. Горожане спешат по своим делам, жизнь идет своим чередом.

Переде тем, как зайти в банк - надеваем перчатки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Переде тем, как зайти в банк - надеваем перчатки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горожане торопятся в супермаркеты и банки, ждут автобусы на остановках, соблюдая дистанцию. Одна девушка несет с собой ноутбук - явно, спешит на работу. Не все ведь могут трудиться на "удаленке", кому-то приходится присутствовать на рабочем месте. А если столь уважительных причин на выход из дома нет, то иркутяне выходят подышать свежим воздухом, выгуливая собак. А как четвероногие рады прогуляться!

На дорогах полно автомобилей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дорогах полно автомобилей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На центральных улицах встречаем нескольких пенсионеров с авоськами. Ну а что - сходить за едой в ближайший магазин, разумеется, позволительно. А чтобы меньше риска для здоровья, пожилые люди предусмотрительно надевают медицинские маски и резиновые перчатки. Как, впрочем, и молодежь. Влюбленные даже погулять по улице не против.

Пенсионеры выходят с авоськами - видимо, в магазин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионеры выходят с авоськами - видимо, в магазин.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним словом, во время режима самоизоляции в городе по-прежнему кипит жизнь. И даже если иркутяне не выходят погулять с детьми или с друзьями, то по делам все равно вынуждены выбираться из четырех стен.

Маска - главный аксессуар весны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маска - главный аксессуар весны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодежь гуляет на улицах Иркутска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодежь гуляет на улицах Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горожане ждут автобусы на остановках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горожане ждут автобусы на остановках.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жизнь в городе кипит, индекс самоизоляции всего 2,1 балла. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жизнь в городе кипит, индекс самоизоляции всего 2,1 балла.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выгуливать собак, видимо, теперь - не обязанность, а повод подышать свежим воздухом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выгуливать собак, видимо, теперь - не обязанность, а повод подышать свежим воздухом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне спешат, кто куда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне спешат, кто куда.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четвероногие тоже рады прогулкам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четвероногие тоже рады прогулкам.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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