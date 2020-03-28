Сибиряки рванули в Листвянку, несмотря на карантин и коронавирус

С утра в субботу, 28 марта, на Байкальском тракте пробки. Иркутяне, обрадовавшись целой неделе выходных, решили рвануть в Листвянку. Нашего человека ничем не возьмешь, даже предостережениями президента. Пока жареный петух не клюнет и опасность не станет более чем реальной, он будет вести себя так, будто ее и вовсе не существует. Вчера в регионе был один человек с подозрением на коронавирус, а сегодня уже пятеро? Маловато будет!

На узкой прибрежной улице Листвянки — десятки машин. Выходной же. Иркутяне приехали посидеть на бережку, походить по крепкому пока льду, порадоваться солнечному дню. И еще, конечно, зайти в кафешки, угоститься рыбкой. А около 50 спортсменов на лыжах, дыша друг другу в затылок, и вовсе отправились на 50-километровый марафон. Все для здоровья!

Видео старта этого марафона уже выложили в соцсети очевидцы.

-Что это такое?! Почему марафон устроили?, - недоумевают они. -Сказали же, что нельзя собираться большими группами, это давно запрещено. А этим все нипочем. Да и туристы бродят по Листвянке толпами. Перезаражаются все!

Оказалось, марафон -это вовсе не выдумка авторов поста. И видео не прошлогоднее. Действительно, спортсмены, любители ЗОЖ и поборники правильного питания вдруг плюнули на все запреты и на собственное здоровье тоже. «КП» в Иркутске дозвонилась о министра спорта региона.

-Марафон «Лыжня Байкала» не должен был проходить, - ответил КП-Иркутск Илья Резник. - Его организатор был предупрежден о его отмене, как и о отмене всех массовых спортивных мероприятий в регионе. Разрешения у него не было. Но, на свой страх и риск, все же продолжил собирать людей. Об этом мы сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В полиции сообщили, что ведут проверку по поводу этого «спортивного события». Если нарушение подтвердится, то тех, кто его проводил, действительно ждет немаленький штраф. Плохо, что сами люди недооценивают опасность.

Еще как недооценивают! Всь день, благодаря хорошей погоде, центр Иркутска походил на муравейник. Ребятишки на самокатах, мамаши с колясками, бабушки с покупками на рынке и перед входом в супермаркет. Торговые центры работают и они заполнены. Люди хотят напоследок не столько хлеба, сколько кина и зрелищ. А то потом карантин...Хотя.

-Это не карантин, и не нерабочая неделя, это выходные, - настаивают в соцсетях...

Увещеваниями, увы, никого не остановишь. Поэтому сегодня все предприниматели под роспись получили предписания закрыть с 30 марта рестораны, кафе, боулинги, шейпинг-клубы, парикмахерские, спортклубы и торговые центры. А документ — это уже серьезно. Не закроют — будут штрафы и прочие неприятности.

Горнолыжка в Байкальске сообщает, что сезон закрывается. Турбазы «чехлят» домики. Пустынно только на Ольхоне.

- Мы находимся в режиме повышенной готовности, и уже разослали письма во все гостиницы, точки общепита о том, что все брони для туристов нужно закрыть, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник управления экономического развития администрации Ольхонского района Ирина Аноева. – Кстати, некоторые турбазы закрылись еще на прошлой неделе. Прибытий новых туристов нет, сейчас выезжают последние отдыхающие.

Сейчас добраться на Ольхон или выехать с острова можно только на воздушной подушке. Ее капитан постоянно делает доклады районным властям — кого везет. А еще, как говорят сами организаторы отдыха, сейчас не сезон.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На «той стороне» Байкала уже никого не ждут

В Бурятии 8 случаев коронавируса. И они подтверждены. Решения там суровы, туристам и отдыхающим на курортах не позавидуешь. Они отправлены на изоляцию до конца путевки. Кормят их в номерах, а не в столовой. И даже по территории не погуляешь. В Аршане, Жемчуге и Ниловой пустыни настроены еще решительнее.

"С 28 марта до 1 июня приостанавливается бронирование, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и курортах Тункинского района, - сообщает глава Тункинского района Бурятии Иван Альхеев. - Нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности".

Местные не сдадут даже домик. А на въезде в Тункинский район районные власти поставили КПП и тепловизор. На всякий случай.