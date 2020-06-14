2020-06-14T15:16:12+03:00
Происшествия

Самолет рейса Санкт-Петербург - Иркутск столкнулся в аэропорту Пулково с другим лайнером

По предварительным данным, обошлось без серьезных последствий
Андрей СИНЬКОВЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Самолет рейса Санкт-Петербург - Иркутск столкнулся в аэропорту Пулково с другим лайнеромСамолет рейса Санкт-Петербург - Иркутск столкнулся в аэропорту Пулково с другим лайнеромФото: Иван ВИСЛОВ
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В аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге 14 июня столкнулись два самолета. При этом оба лайнера находились на земле, выполняли маневры на "взлетке" и не смогли разъехаться. Один самолет зацепил крылом хвост другого. К счастью, обошлось без серьезных последствий, предварительно, никто не пострадал, только слегка помялась обшивка лайнеров.

По неподтвержденным пока данным, один из самолетов должен был направиться в Иркутск. Об инциденте уже знают в аэропорту нашего города.

- Для аэропорта и для авиации это ЧП, конечно, пассажиров - максимум потрясло слегка, ну а самолет для полета скорее всего заменили, - отметили в пресс-службе Иркутского аэропорта. - А летит он или нет, ориентироваться нужно по табло.

На табло, действительно, отображается тот самый рейс из Санкт-Петербурга в Иркутск. Время его прибытия - 23.40, статус: "Ожидается". Об отмене или задержке данных нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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