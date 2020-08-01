Сколько стоит собрать ребенка в школу в Иркутске

До 1 сентября осталось меньше месяца. Пока школьники ловят последние недели лета, чтобы как следует отдохнуть, их мамы начинают забег по магазинам: надо закупить горы канцелярии, форму, спортивный костюм, кроссовки, туфли… Одно спасает: часть этих трат уже сделана. Во многих школах платья и костюмы для учащихся заказывают организованно - это немного дешевле, да и стиль общий. Но так не везде. Поэтому отвечаем на вопрос, во сколько обходится собрать школьника к 1 сентября.

Сравниваем цифры. За год траты на то, чтобы подготовиться к началу учебного года не только морально, но и материально выросли. Не будем сравнивать расходы на канцтовары. Тетрадок и ручек нужно много. Тут многие тоже находят варианты экономии и покупают вскладчину, оптом. Положим, 3 тысячи на это хватит, если покупать самое недорогое.

А вот цены на все остальное кусаются. Причем расходы родителей девочек традиционно выше, чем родителей мальчиков. Классическая сорочка для мальчика стоит в среднем 784 рубля, а вот блузка для девочки - 1405 рублей. Разница в стоимости красивых модных туфелек и ботинок тоже есть… Мы «собрали» набор минимум для ученицы, ориентируясь на данные статистики. Он обошелся в 13 985 рублей для мальчишек и 14 742 рубля для девчонок. При этом не учитывали цену джемперов, шарфов, колготок, футболок, маек, носков - всего того, без чего тоже не обойтись. Но каждый и так покупает все эти мелочи жизни безотносительно обучения в школе. Кстати, с прошлого года этот «джентльменский» набор вырос в цене. И еще как! В прошлом году родители на то же самое потратили бы 11 385 и 13 275 рублей соответственно.

Конечно, возможностей для экономии хватает. Например, в одном из магазинов Иркутска сейчас распродажа: рубашку для мальчика можно купить за 200 - 300 рублей, а юбку для девочки - за 500 - 700. Другое дело, что все это далеко не полушерсть, цены на которую считает Иркутскстат, а голимая синтетика. Покупать ее детям, чтобы носили каждый день, нежелательно. Но если уж нет денег, можно и сэкономить. Жительницы Иркутска любят также покупать форму целиком, то есть сразу костюм или платье – «такое, как в СССР». В магазинах есть и это. Качественный, из хорошей ткани костюм обойдется тысяч в 5, а платье - в 2,5 тыс. рублей. Очевидный плюс тут в том, что ткань предлагается в этом случае натуральная.

Сколько стоит собрать ребенка в школуФото: Наталья ВИБЕ

Кстати, оказалось, что среди соседних регионов дешевле всего сборы в школу обходятся в Красноярске: 12 290 рублей на девочку и 10 541 на мальчика. А вот жители Новосибирска тратят если и меньше, то ненамного: 12 709 рублей на мальчика и 14 468 рублей на девочку. Впрочем, сборы ребенка в школу всегда влетают в копеечку.