2020-08-01T11:07:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 августа: продлены больничные для работающих пенсионеров

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 1 августа
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 августа: продлены больничные для работающих пенсионеровКоронавирус в Иркутске, последние новости на 1 августа: продлены больничные для работающих пенсионеровФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Коронавирус в Иркутске, 1 августа. Количество зараженных, пусть и не столь большими темпами, но продолжает расти в Иркутской области. Поэтому масочный режим в Приангарье решили продлить до 9 августа. Такие изменения внес в Указ врио губернатора региона Игорь Кобзев. Кроме того, по 9 августа также продлены больничные для работающих пенсионеров старше 65 лет. Частичные ограничения по работе юридических лиц также сохранены.

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Коронавирус в Иркутске, 1 августа: в больницах остается 819 человек

К утру, 1 августа COVID-19 подхватили еще 143 человека. За все время распространения инфекции, в Приангарье уже 13711 зараженных. Госпитализировано 819 сибиряков, у 55 из них болезнь протекает в тяжелой форме.

Напоминаем, что коронавирус опасен пневмониями, а медики фиксируют их очень много, тяжелых, вирусных. И осложнениями, прежде всего, на сердце. От коронавируса на 1 августа погибли 138 пациентов, за сутки медики зафиксировали смерть еще четверых, а от имеющихся тяжелых хронических заболеваний за все время распространения инфекции умер 71 человек.

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Коронавирус в Иркутске, 1 августа: сегодня открываются все кафе и рестораны

Кафе и рестораны Иркутска открываются 1 августа. Все эти заведения могут быть официально открыты. Конечно, с соблюдением всего набора привычных для эпохи коронавируса ограничений,

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 1 августа

ИСТОЧНИК KP.RU

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