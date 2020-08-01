«Это талантливо!»: Денис Мацуев о граффити со своим изображением на доме в Иркутской области

В 12-тысячном городке Свирск Иркутской области появилась, может и не главная, но все же достопримечательность. В одном из дворов, на торце кирпичного пятиэтажного дома на всю стену нарисовали яркое граффити с изображением народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева, который, как известно родом из Иркутска.

На картине Денис Мацуев, как и полагается, изображен за занятием своего любимого дела – игрой на рояле. И хотя пианист в черном смокинге нарисован в профиль, а не в анфас, не узнать всемирно известного музыканта, невозможно. Вот и самому артисту рисунок пришелся по душе. Денис Мацуев выложил фотографию с граффити на своей страничке в соцсети.

matsuevdenis Граффити с изображением Дениса Мацуева появилось на доме в Свирске

- Эту фотографию мне прислали мои друзья из Иркутска, - говорит корреспонденту «КП»-«Иркутск» Денис Мацуев. – Чья это задумка, и кто это нарисовал, я не знаю. Если честно сначала я был ошарашен. Я ведь скромный и воспитывался в скромной семье. Поэтому стало неловко. Но мне очень понравилось. Талантливо сделано. Поэтому и решил выложить на своей странице. Еще приятно, что сибиряки меня помнят.

Понравилось граффити на фасаде и подписчикам, которые уже оставляют восторженные комментарии под постом Дениса Мацуева.

- Вот это и есть народная любовь, - пишут одни поклонники пианиста.

- В нашем доме поселился замечательный сосед, - с юмором цитируют песню Эдиты Пьехи другие.

Кстати, сам маэстро переживает, не против ли граффити на фасаде жители этого дома.

- Надеюсь, жильцы не против таких художеств, - смеется Денис Мацуев. – Но если против, я не обижусь, приеду и сам сотру рисунок. А если серьезно, очень хочу приехать в Свирск и познакомиться с авторами граффити.

Такая возможность у Дениса Мацуева может появиться уже этой осенью. Ведь, ежегодно, в сентябре, в родном Иркутске пианист проводит международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале». Состоится ли он в этом году, во время пандемии коронавируса или нет, пока неизвестно.

- По поводу фестиваля, я объявлю все в ближайшие дни, - заключает Денис Мацуев.