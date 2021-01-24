«Народные инициативы» в Иркутске: как принять участие

Это двор на Баумана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Народные инициативы» - проект потому и народный, что жители сами выбирают, что хотят видеть в своих дворах, районе, городе. Собираются на сходах и встречах, обсуждают, спорят - и в итоге решают, где разместить клумбы и лавочки, нужны ли уличные тренажеры, парковки и велосипедные дорожки. Или все дружно голосуют за сцену в сквере, или за сам сквер на месте пустыря… Идей много, возможностей тоже.

В Приангарье с 2011 года действует программа «Народные инициативы», с 2016-го - в Иркутске.

А у нас во дворе…

Вот, казалось бы, обычный двор в Ново-Ленино, но именно здесь, на Баумана, 212, появились лавочки, площадки для баскетбола и волейбола, уличные тренажеры, велосипедные и пешеходные дорожки, качели, песочница для малышей и многое другое. Казалось бы, что такого, - да, масштаб, да, затраты немалые, но нюанс-то совершенно в другом: каждый «кустик» в этом дворе был согласован с жителями и именно от них зависело, реализуется ли проект в принципе.

Это двор на Баумана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Раньше здесь был большой заброшенный пустырь, - рассказывает активист Александра Стреляева. - Поэтому и возникла идея его облагородить, сделать небольшой сквер. Инициативу поддержали все жители, активно участвовали в голосовании, затем сотрудничали с подрядчиком…

Ребятни не было, фотографировали в морозный будний день. Но в выходные в хорошую погоду здесь многолюдно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этот двор стал одним из самых крупных объектов, которые воплотили в 2020 году в регионе. Сделан он на средства программы «Народные инициативы». В 2019-м жители подали заявку в администрацию округа, затем дружно голосовали, чтобы быть лидером, – и победили. Деньги выделили, и подрядчик приступил к работам.

- Конечно, все реально и все возможно, но имейте в виду, что после подачи заявки все только начинается, - наставляет Александра Стреляева. - Потому что у каждого жителя есть свои пожелания и запросы: один хочет лавочку, другой не хочет, третий против, чтобы под окнами были тренажеры, четвертый хочет парковку… Поэтому надо уметь находить общий язык с каждым, много встречаться, разговаривать, обсуждать. И делать это нужно всем вместе!

В итоге получился не просто благоустроенный двор, а пространство для всех! Так, подростки могут погонять мяч на поле, огороженном сеткой, малыши порезвиться в городке с песочницей, качелями, горкой и каруселью, для взрослых и пожилых создана тихая зона подальше от детских активностей. Так что предстоящим летом жители Ново-Ленино оценят новый двор, работы в котором завершали уже поздней осенью, и проведут здесь время интересно и с пользой.

… И в районе

«Народные инициативы» и в пандемию не останавливались ни на день. Все, что запланировали еще годом ранее, постарались сделать. Например, большие изменения произошли в микрорайоне Синюшина Гора. Здесь появились сразу два сквера.

На Синюшке. Фото: соцсети администрации Иркутска.

- Сквер 75-летия Победы на бульваре Рябикова находится недалеко от дома моих родителей, - рассказывает житель микрорайона Андрей Гусевский. - Я часто навещаю их, сам же живу в другой стороне. Здорово, что здесь появилось первое цивилизованное место отдыха.

Жители радуются и говорят, что в этом сквере, который раньше выглядел как пустырь, проводят праздники - Масленицу, День народного единства и другие. Место это действительно популярное, когда-то рядом был кинотеатр «Орион» (нынче закрытый). Но из всех благ была только сцена, которую устанавливали аккурат перед гуляньями. Теперь же - необычные лавочки-качели, цветники (летом оценим!) и даже арт-объект в виде звезд. На информационных стендах можно почитать историю создания и развития микрорайона, о его ветеранах, узнать интересные факты… Сквер 75-летия Победы создан как дань памяти и благодарности героям-фронтовикам и труженикам тыла.

Еще одно новое общественное пространство на Синюшиной Горе - сквер «Маршал», где появились пешеходная зона и лестница. Здесь привели в порядок деревья, а опоры контактной сети и контейнерную площадку перенесли подальше. В последующем, кстати, ее продолжат благоустраивать.

Изменения произошли в других районах Иркутска. В Первомайском на улице Вампилова установили стелу с названием микрорайона. По результатам народного голосования инициатива набрала около 1800 голосов. А в Рабочем даже местные жители удивлены новой универсальной спортплощадке на территории лицея-интерната № 1. Здесь обновили футбольное поле, сделали искусственное покрытие, беговые дорожки, яму для прыжков в длину.

Стелла в Первомайском. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- В детстве мы с друзьями играли на этой площадке, - делится житель предместья Андрей. - Но с годами она пришла в упадок. Теперь жду лета, планирую приходить сюда погонять мяч.

Что еще обрело новый облик благодаря народным инициативам? Например, более ухоженным стал Комсомольский парк - самый большой во Втором Иркутске, здесь установили детскую площадку. В 2021 году планируется начать масштабное благоустройство территории, но уже с привлечением внушительных средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Возникло также много других объектов, пусть и не очень масштабных, но уютных. Допустим, сквер «Молния» на улице Помяловского. В разработке его дизайн-проекта активное участие также принимали жители, которые дали название скверу - по аналогии с детским клубом, расположенным рядом.

Скверик на Помяловского. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Задел на будущее

В ноябре 2020 года проходило рейтинговое голосование за лучшие инициативы, которые должны реализовать в этом году. Всего было представлено 45 идей. За ту или иную симпатии выразили более 20 тысяч горожан.

Голосовать можно и очно и заочно. Фото: соцсети администрации Иркутска.

Где проходил выбор? На сайте администрации Иркутска был выставлен опрос в электронном виде (вход через портал «Госуслуги»), также можно было прийти в будние дни в специально отведенные для этого места. Они были определены во всех районах - в основном в зданиях комитетов округов, ресурсных центрах, общественных приемных, библиотеках. Все, что было нужно, - это взять с собой паспорт. Возраст голосующих - от 14 лет. Такое голосование по проекту «Народные инициативы» проводится каждый год.

Допустим, в Правобережном округе было представлено 11 проектов. Например, это березовая роща. Так жители назвали территорию проезда Космическим, где мечтают об уютном скверике. Или они очень хотят создать на улице Баррикад небольшую уличную библиотеку, или на улице Урицкого желают видеть сцену для проведения праздников…

А в Ленинском районе в 2020 году заявили шесть проектов. Здесь ждут спортивную площадку в Вересовке, новую стелу в поселке Горького, плац для кадетского корпуса местной школы и т.д. Не менее интересны предложения, которые поступили от жителей Октябрьского и Свердловского районов.

Результаты голосования, как сообщили «КП» в администрации города, еще подводятся, однако организаторы обещают, что в самое ближайшее время общественность узнает, какие предложения жителей получат материальную поддержку и мы воочию увидим их уже к концу этого года.

Как принять участие

- Провести собрание жителей, обсудить идею.

- Оформить заявку и направить ее в администрацию округа.

Что должно быть в заявке

- Название проекта, его описание и адрес реализации, сроки, стоимость.

- Данные заявителя (Ф.И.О., адрес, эл. почта, контактный телефон).

- Обоснование существующей проблематики и фотографии, характеризующие нынешнее состояние уровня благоустройства.

- Ожидаемый результат.

За поддержкой и помощью можно обратиться к депутатам местной Думы. Кроме того, имейте в виду, что проект народных инициатив должен соответствовать перечню вопросов местного значения.

Старт сбора заявок будет примерно в августе-сентябре. Точные даты сообщат в СМИ или на сайте администрации города Иркутска.

ЦИФРЫ

60 млн рублей направлено на реализацию идей в 2020 году, из них:

30 млн рублей из областного бюджета,

30 млн рублей из городской казны.

Что сделано в 2020 году

Появились:

- Сквер на улице Байкальской, 314

- Сквер на улице Пискунова, 100

- Сквер на пересечении улиц Пискунова и Красноярская

- Стела на улице Вампилова, 2/2

- Универсальная спортивная площадка на территории лицея-интерната № 1 на улице Ленской, 4

- Спортивная площадка в микрорайоне Падь Грязнуха

- Спортивная площадка на территории гимназии № 44 по улице Карла Либкнехта, 159

- сквер «Маршал» около дома № 44 по улице Маршала Конева

- Многофункциональная спортивная площадка «Спорт в Ерши» в микрорайоне Ершовском, 162

Благоустроены:

- Солнечный Бульвар на улице Байкальской от дома 320/2 до дома 330а

- Сквер «Молния» на улице Помяловского, 28

- Сквер 75-летия Победы на бульваре Рябикова, 2б

- Парк Комсомольский

- Сквер между домами по улицам Баумана, 212 и Севастопольская, 257

- Городская территория улицы Чехова, 1, 3, 3а, улицы Володарского, 4 «Поздороваться с Чеховым»

- Территория в микрорайоне Лесном на улице Дорогомиловской 92 - 94

А еще удалось осуществить:

- Ремонт многофункциональной спортивной площадки на территории средней школы № 16 по улице Зверева, 10

- Купить новое звуковое и осветительное оборудование в среднюю школу № 26 по улице Советской, 46

На что можно получить деньги

Направления, на которые давали субсидии в 2020 году:

- Проведение капитального и текущего ремонта в школах, детских садах, школах искусств и других муниципальных учреждениях.

- Ремонт дорог, в том числе капитальный, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство остановок.

- Улучшение материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта. Покупка нового оборудования, инвентаря, сценических и национальных костюмов, спортивной формы, мебели, оргтехники, автотранспорта.

- Проведение мероприятий по сохранению и благоустройству мест памяти участникам Великой Отечественной войны (памятники, аллеи славы, мемориалы и иное).

- Благоустройство территорий: освещение, парковки, малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, клумбы, площадки для выгула домашних животных, дорожки для пешеходов (это далеко не все, что входит в перечень).

- Приобретение спецтехники, транспорта для перевозок населения.

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, оснащение муниципальной пожарной охраны спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

- Помощь в прохождении госэкспертизы проектной документации на строительство муниципальных собственности.

- Организация водоснабжения.

- Покупка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Топ-3 самых «дорогих» объектов

1. 10 000 000 рублей

Благоустройство сквера между домами по улицам Баумана, 212 и Севастопольская, 257.

2. 10 000 000 рублей

Обустройство универсальной спортивной площадки возле лицея-интерната № 1 по улице Ленской, 4.

3. 7 400 000 рублей

Благоустройство сквера 75-летия Победы на бульваре Рябикова, 2б.