Черные старатели из Бодайбо добыли золото на полмиллиона рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мечтали о миллионах, а остались без всего имущества и могут отправиться за решетку шестеро жителей Бодайбо. Летом 2018 года они решили разбогатеть на незаконной добыче золота на территории золотодобывающей артели в Бодайбинском районе.

Для осуществления своей мечты сообщники закупили спецтехнику, а также технические средства связи, с помощью которых можно было искать драгоценный металл в недрах земли. Черные старатели начали добывать золото в июле, а уже в сентябре их вычислила служба безопасности объекта. Один из сообщников решил договориться с начальником местного отдела МВД. Он предложил полицейскому часть добытого золота, чтобы тот заранее информировал старателей о проводимых рейдах. Полицейский отказался от взятки и сообщил обо все руководству. Вскоре золотодобытчиков задержали сотрудники ФСБ.

- Выяснилось, что за три месяца они похитили промышленное золото и серебро на сумму около 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службах СУ СК, прокуратуры Иркутской области. – При обыске у одного из мужчин в гараже нашли около 100 единиц боеприпасов разных калибров запрещенных к обороту. Были возбуждены уголовные дела по таким статьям как «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», и «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов».

Спустя почти три года расследование дела завершено и передано в суд. На имущество и деньги, находящиеся на банковских счетах старателей, наложен арест. Сейчас сообщники ждут приговор