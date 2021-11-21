Аналитики Банка России объяснили, почему цены в Иркутске за год серьезно выросли

За год цены на продукты и товары в Иркутске выросли на 8,3% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потребительские цены на товары и услуги в Иркутской области за 10 месяцев 2021 года выросли на 8,3%, а за октябрь – на 1,3%, приводит данные Иркутскстат. Каждый, кто покупает продукты в магазинах, подтвердит - так и есть. А за год они подскочили еще больше. По данным Банка России - на 9%. Разбираемся, в чем дело.

На тысячу рублей в магазине уже ничего не купишь!

- А раньше можно было неделю семью кормить, - бушуют хозяйки. Бухучет роста цен они не ведут, и так все очевидно. Увы, но статистика подтверждает – правы. Только за октябрь стоимость потребительской корзинки рядового иркутянина подскочила на 1, 3%, а за год – на 8, 3%.

- В октябре цены на помидоры и огурцы продолжили стремительный рост, по сравнению с сентябрем они прибавили на 80% и 55% соответственно, - уточняют в Иркутскстате. - Средняя стоимость огурцов в октябре составила 168 рублей, помидоров – 192 рубля за килограмм.

И в самом деле. Еще осень, а обычный салат с томатами уже «кусается».

- В октябре статистика показала, что годовой рост цен на популярные овощи — огурцы и помидоры ускорился, - поясняет управляющий иркутским отделением Банка России Игорь Коржук. - Мы видим несколько причин этого. Во-первых, из-за роста спроса на мировых рынках у сельхозпроизводителей значительно увеличились расходы на удобрения, средства защиты овощей от вредителей и упаковку. Во-вторых, во многих регионах страны аграрии в начале осени столкнулись с непривычно холодной погодой. Отсюда дополнительные расходы на обогрев теплиц. Эти расходы также в цене овощей. В-третьих, крупных местных производителей овощей у нас нет, поэтому тепличные овощи в Иркутскую область привозят из-за рубежа и из других регионов нашей страны. Кроме этих овощей выросли цены на мясо курицы, свинину, колбасные изделия, молоко и молочную продукцию. Здесь свою роль сыграли возросшие расходы производителей на корма для животных, ветеринарные препараты и транспортные услуги. А общий рост цен за год составил 9%

Отдельный разговор – о крупах. Их покупают для готовки часто – недорого, сытно и полезно. Но насчет того, что эти покупки не бьют по карману совсем, сказать сложно. Например, средняя стоимость килограмма пшена сегодня 50 рублей, риса – 68, а самая народная крупа – гречка стала дороже сразу на 8% и теперь продается за 98 рублей.

Вряд ли кого-то сильно порадует информация о том, что снизился в цене сразу на 11% лук, немного сбросили в цене морковь и свекла.