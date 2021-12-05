Проходчик погиб, надышавшись угарным газом в шахте в Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла 4 декабря в шахте одной из горнодобывающих компаний Окинского района Бурятии. Утром там нашли тело проходчика. По предварительной версии, мужчина погиб от отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ. Кроме этого, помощь понадобилась еще одному мужчине, у которого также диагностировали отравление угарным газом. Следователи уже начали проверку.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Точная причина смерти проходчика станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Следователи уже собрали все следы происшествия в шахте. На предприятии изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников и горных мастеров.

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