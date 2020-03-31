Коронавирус во Франции, последние новости на 31 марта 2020: карантин, продовольственная помощь бедным

Итак, коронавирус во Франции, последние новости на 31 марта 2020 года. Ситуация в республике очень сложная, болезнь распространилась по всей территории страны. Франция – на седьмом месте в мире по распространению инфекции. Напомним, на первом месте в этом трагическом рейтинге США – 174 тысячи 750 заболевших и 3402 погибших, на втором Италия – 105 тысяч 792 заболевших и 12 тысяч 428 погибших, на третьем Испания, где число заразившихся – 94417, а количество жертв – 8269.

На сайте Минздрава Франции еще выложены данные за прошедшие сутки: 44 тысячи 550 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 1654 человека. Вылечено и выписано из больницы 7924. А общее число смертей от коронавируса во Франции, на 31 марта 2020 года - 3 024 человека. За сутки скончались 418 человек. Это сухая статистика. Коронавирус во Франции набирает обороты.

Власти и общество противопоставляют ему сплоченность в борьбе за здоровье собственного народа. По поручению президента страны жителям Франции оказывается максимум помощи. В частности, продовольствие получают 5,5 миллиона человек, многие - ежедневно.

"Государство, ассоциации, общины, граждане – мы должны коллективно мобилизоваться, чтобы сохранить помощь беднейшим из наших сограждан. Продовольственная помощь должна адаптироваться к ситуации, осложнившейся эпидемией, как для ассоциаций, так и для тех, кто ее использует. Но у нас нет другого выбора, потому что мы должны сохранить страну любой ценой », - говорит Кристель Дубос, госсекретарь при министре солидарности и здравоохранения Франции.

Вот как живет сегодня республика ( это последние новости по ситуации с коронавирусом во Франции на 31 марта 2020 ): префекты при поддержке уполномоченных по вопросам борьбы с нищетой отвечают за распределение продовольствия вместе с социальными службами, региональными учреждениями здравоохранения, частными ассоциациями и компаниями, которые могут оказывать помощь. Государство отвечает за координацию предоставления запасов, предлагаемых рестораторами; промышленниками. На помощь в доставке гуманитарных наборов призвали волонтеров, в том числе и студентов-добровольцев. Собранную материальную помощь сортируют и упаковывают в больших помещениях, чтобы снизить риски заражения и минимизировать присутствие на месте. Фонды семейных пособий могут также предоставлять чрезвычайную индивидуальную финансовую помощь семьям по их просьбе, с тем чтобы они могли обеспечивать себя.

Какова ситуация с коронавирусом во Франции на 31 марта? Продолжает действовать жесткий карантин. Еще 27 марта 2020 года премьер-министр объявил о продлении режима карантина еще на 2 недели, до 15 апреля. Но и этот период может быть продлен, сообщает правительство Франции.

Передвижение жителей запрещено, только по пропускам. Однако список разрешенных поездок очень обширен, тем более для карантина. Он включает и поездки между домом и работой , если она не может проводиться дистанционно или командировки, которые не могут быть отложены.

Французы на карантине ездят не только за продуктами. Им по-прежнему разрешены пробежки и прогулки. Для этого можно отъехать от дома на небольшое расстояние. Таковы последние новости по коронавирусу во Франции на 31 марта 2020 года.