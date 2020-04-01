Самый быстрый полицейский: инспектор ДПС догнал машину лихача и на ходу запрыгнул в салон

На летнюю Олимпиаду, на соревнования по легкой атлетике можно отправлять старшего лейтенанта полиции из Зиминского района Евгения Аксенова. Еще бы, ведь инспектор ДПС бегом смог догнать лихача на легковушке, словно, в боевике, прямо на ходу запрыгнуть в салон к нарушителю и остановить его. Но обо всем по порядку.

Началось все с того, что Евгению Аксенову и его напарнику Александру Зубакову во время дежурства в районе поселка Трактовый поступило сообщение, что неподалеку на большой скорости, совершая опасные маневры гоняет водитель Тойоты Короллы. Была вероятность, что лихач пьяным сел за руль и решил погарцевать по улицам родного поселка. Через несколько минут Евгений и Александр заметили похожую по описанию машину. По громкой связи полицейские потребовали остановиться, но водитель, наоборот вдавил педаль газа и попытался скрыться. Инспекторы бросились в погоню.

Продолжалось преследование в стиле голливудских фильмов несколько сотен метров, пока, наконец, лихач, неожиданно не снизил скорость. В этот момент Евгений Аксенов, выскочил из патрульного авто и бегом побежал за горе-гонщиком. Это зафиксировала камера видеорегистратора, установленная в машине ДПС. Глядя на технику бега лейтенанта, ему наверняка позавидует ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт. За сколько секунд пробежал свою стометровку Евгений Аксенов, он, конечно не засек. Но этого вполне хватило для того, чтобы на ходу запрыгнуть на заднее сиденье авто лихача, и остановить его, пусть и в ближайшем сугробе, в который нарушитель врезался, увидев полицейского в салоне. При этом скорость машины , судя по видеорегистратору была 21 км/ч.

Так Евгений бежал за машиной лихача. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- За рулем с признаками опьянения находился местный житель, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Помимо него в салоне автомобиля находились три пассажира, один из них и был владельцем «Тойоты».

После медицинского освидетельствования в крови лихача зафиксировали 1,87 промилле алкоголя. Также выяснилось, что он ранее был осужден судом Омска на 2 года условно по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». После этой гонки, он получил еще один штраф. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инспектор любит играть в футбол. У него и награды есть. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Ну а Евгений Аксенов, легкоатлетические способности которого теперь обсуждают все соцсети Иркутской области, ничего удивительного в этом не видит.

- Я в отличной физической форме, - говорит Евгений. – Спортом занимаюсь с детства. До сих пор участвую в соревнованиях, сдаю нормативы по профподготовке, а в свободное время играю с друзьями в футбол.