Коронавирус во Франции, последние новости на 1 апреля 2020: растет число смертей

Итак, коронавирус во Франции, последние новости на 1 апреля 2020 года. Ситуация в республике более чем тревожная. Если накануне на сайте Минздрава Франции значилась цифра заболевших - 44 тысячи 550 случаев, то за прошедшие сутки их число выросло на 7, 5 тысяч и достигло 52 тысяч 128. Это шестое место по всему миру. Последние новости о ситуации с коронавирусом во Франции на 1 апреля, как мы видим, неутешительны. Рост новых случаев очень серьезный.

За прошедшие сутки выросло и количество погибших от коронавируса во Франции – на 499 человек. коронавирус во Франции на 1 апреля 2020 забрал уже 3523 жизни. Еще 5, 5 тысяч заразившихся коронавирусом Covid-1 9 находятся на грани между жизнью и смертью, в реанимации. Ситуация сложнейшая, в госпиталях республики находятся сейчас 22 тысячи 754 человека. Госпитали переполнены, на лечении находятся 22 тысячи 754 человека. Справиться с инфекцией удалось 9 тысячам 444.

Таковы последние новости по коронавирусу во Франции на 1 апреля 2020 года. Но даже при таком распространении болезни, она затронула Францию по- разному. Сложнее всего сейчас в Париже и его пригородах. В столице Франции 8 тысяч 615 больных. Не все они в больницах – просто не хватит мест. Те, у кого болезнь протекает легко или средней степени тяжести, лечатся дома, их наблюдают обычные врачи из территориальных поликлиник. И тут главное – чтобы те, кто болен легко, соблюдали режим самоизоляции , который 27 марта продлен вплоть до 15 апреля для всех жителей страны. Надо сказать, что меры в нем предусмотрены гораздо более либеральные, чем, допустим, в Москве. Разрешены даже выезды из дома на пробежки на свежем воздухе, не отменены все командировки.

Достаточно много заболевших – в Гранд Эсте, на востоке страны. Эта территория объединяет Эльзас, Шампань и Лотарингию.И по оценке немецкого института Коха, которая была сделана еще в первой половине марта, она – одна из зон риска. Так и есть, к сожалению, прогноз оправдывается. Если в Париже 8, 6 тысяч больных и 1176 случаев смерти, то в Гранд Эсте ситуация более сложная: 4 тысячи 246 больных и уже 1015 погибших. Есть провинции, которые болезнь вообще не затронула. И совсем мало больных. Допустим, в Бретани. -299.

Коронавирус во Франции наступает. И последние новости на 1 апреля 2020 года это только подтверждают. Однако республика объединяет усилия в борьбе с болезнью .