Сеть магазинов «Слата» готовится к росту интернет-заказов

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области введен режим самоизоляции. Люди, оставаясь дома, осваивают онлайн-шопинг. Возможность приобрести продукты через интернет в Приангарье пока предоставляют немногие магазины. В числе тех, кто уже давно организовал доставку, - региональная сеть супермаркетов «Слата».

С момента введения режима самоизоляции объем заказов в интернет-магазине «Слата» вырос в 3,5 раза. Сегодня усилия компании направлены на то, чтобы увеличить команду сборщиков заказов, а также курьеров, которые будут доставлять товары покупателям в срок.

- Приносим извинения за возможные временные неудобства, связанные с переносом даты или времени доставки. На прошлой неделе мы запустили интернет-доставку в Ангарске и Шелехове, в понедельник, 30 марта, в городе Братске. Сумма минимального заказа с бесплатной доставкой снижена на 20% и составляет 800 рублей, - сообщили в торговой сети «Слата».

Также компания увеличила запасы социально значимых товаров на складах в 4 раза. Среди этих товаров крупы, макароны, масло, сахар, мука, туалетная бумага и средства личной гигиены. В ежедневном режиме ведутся переговоры с поставщиками по распределению поставок.

Со 2 апреля два супермаркета «Слата» в Иркутске на Байкальской 293/7 и Ивано Франко 2, будут переформатированы в dark store - магазин без покупателей. То есть торговый зал обычного супермаркета перестраивается под склад, в котором собирают онлайн-заказы, что позволит улучшить скорость и качество сервиса покупок через интернет.

Фото: ООО «Маяк»

Пункты выдачи онлайн-заказов будут работать с 9:00 до 23:00. Таким образом, онлайн-заказ для самовывоза покупатель сможет получить уже через 1 час после оформления.

Супермаркеты «Слата», расположенные в торговых центрах, приостанавливают работу, если закрываются сами ТЦ. На сегодня в Иркутске не работают магазины в ТРЦ «Модный квартал» и «Карамель». Покупателям предложено посетить ближайшие супермаркеты, список адресов которых есть на дверях закрытых магазинов.

Также с 1 апреля все супермаркеты «Слата» временно работают с 9:00 до 21:00, дискаунтеры «ХлебСоль» - с 8:00 до 20:00. Введены специальные часы для посещения магазинов людьми старше 60 лет - с 9:00 до 11:00. Другим категориям граждан рекомендуют ходить за покупками в иное время, чтобы не подвергать опасности пожилых граждан.

- Мы просим отнестись к этой просьбе с пониманием, - обратились представители компании к жителям региона.

На текущий момент во все магазины сетей «Слата» и «ХлебСоль» начали поступать защитные маски, в первую очередь для продавцов-кассиров. В течение недели масками будут обеспечены все сотрудники торговых точек.

В магазинах размещены информационные плакаты о коронавирусе. В кассовых зонах нанесена разметка, чтобы покупатели соблюдали безопасную дистанцию. Кроме того, в супермаркетах усилена обработка всех поверхностей и оборудования дезинфицирующими средствами. Сотрудникам ежедневно измеряют температуру. Вся продукция собственного производства продается только в герметично упакованной индивидуальной таре.

КОНКРЕТНО

Какие товары пользовались особым спросом в магазинах «Слата» и «ХлебСоль» в последние две недели

В сети супермаркетов «Слата» среди держателей ФРЕШ-карт за последние две недели зафиксирован рост среднего чека на 18%. Частота покупок начала постепенно снижаться в связи с домашним режимом. Наибольшая активность покупателей отмечалась в первую и последнюю недели марта. Повышенным спросом пользовались такие товары, как яйцо куриное, крупы и макароны, хлеб, корм для животных, средства личной гигиены.

В целом в сети супермаркетов «Слата» за две недели отмечен рост покупательского спроса на товары следующих категорий: бакалея на 25%, бытовая химия, гигиена, косметика на 19%, овощи и фрукты на 15%, молочная продукция на 9%, гастрономия мясная на 9%.

В рамках сети дискаунтеров «ХлебСоль» за последние две недели также отмечается рост среднего чека на 12%.

Топ-5 категорий продуктов, которые выросли в продажах: бакалея + 31%, гастрономия мясная + 19%, бытовая химия, гигиена, косметика + 15%, овощи и фрукты + 11%, кондитерская продукций + 10%.