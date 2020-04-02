Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 2 апреля: число больных выросло до 30

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 2 апреля еще выросло. Если вчера, 1 апреля, медики республики сообщали о 25 заболевших, то сейчас эта число больных с подтвержденным заболеванием выросло до 30.

Эпидемиологи республики следят за состоянием здоровья более тысячи человек, которые тесно общались с заболевшими. В домах и квартирах проходит необходимая в этих случаях дезинфекция. На сегодня ее провели на площади в 29 тысяч квадратов.

-В стационаре республиканской инфекционной больницы на лечении находятся 77 человек, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии - Всего за весь период госпитализировано 134 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 57 из них выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.

Лабораторные исследования на новый коронавирус в республике проводят в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия. Уже проверено здоровье 2686 человек, в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных пневмониями и ОРВИ. На днях к исследованиям проб подключился республиканский противотуберкулезный диспансер, там уже взяли пробы у 506 человек, один результат оказался положительным.

По последним данным, пробы еще шестерых отправлены в новосибирский "Вектор" на проверку. Результаты будут известны в ближайшее время. А это значит, что количество зараженных коронавирусом в Бурятии может возрасти.