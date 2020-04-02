2020-04-02T08:26:57+03:00
Здоровье

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 2 апреля: число больных выросло до 30

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло, а подозрительные пробы еще у 6 жителей
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Пробы еще шестерых отправлены в новосибирский "Вектор" на проверку. Результаты будут известны в ближайшее время.Пробы еще шестерых отправлены в новосибирский "Вектор" на проверку. Результаты будут известны в ближайшее время.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 2 апреля еще выросло. Если вчера, 1 апреля, медики республики сообщали о 25 заболевших, то сейчас эта число больных с подтвержденным заболеванием выросло до 30.

Эпидемиологи республики следят за состоянием здоровья более тысячи человек, которые тесно общались с заболевшими. В домах и квартирах проходит необходимая в этих случаях дезинфекция. На сегодня ее провели на площади в 29 тысяч квадратов.

-В стационаре республиканской инфекционной больницы на лечении находятся 77 человек, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии - Всего за весь период госпитализировано 134 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 57 из них выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.

Лабораторные исследования на новый коронавирус в республике проводят в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия. Уже проверено здоровье 2686 человек, в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных пневмониями и ОРВИ. На днях к исследованиям проб подключился республиканский противотуберкулезный диспансер, там уже взяли пробы у 506 человек, один результат оказался положительным.

По последним данным, пробы еще шестерых отправлены в новосибирский "Вектор" на проверку. Результаты будут известны в ближайшее время. А это значит, что количество зараженных коронавирусом в Бурятии может возрасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двух жителей Иркутска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Иркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропорту
Почтальон похитила пенсии на 42 тысячи рублей в Иркутской области
В МВД по Иркутской области работает предварительная запись в контакт-центре
На горячую линию ТПП Восточной Сибири поступают десятки звонков в день
Иркутян не пускают без медицинских масок в супермаркеты «Абсолют»
Профосмотры и диспансеризацию отменят в поликлиниках Иркутской области
Полиция Иркутска отыскала двух грабителей по отпечаткам пальцев
Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции в Иркутской области
Онлайн-марафон балетов запускает Иркутский музыкальный театр
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла
Чтобы поддержать иркутян во время самоизоляции артисты запустили флешмоб в Сети