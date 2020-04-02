Сибиряк установил на машине солнечную электростанцию и спрятался от коронавируса на Байкале

Как россияне прячутся от коронавируса? Одни просто сидят в квартире, другие сбегают на дачу или к бабушке в деревню, третьи готовы ставить шалаш на берегу реки и жить, как Ленин на Разливе. Вот и иркутский фотограф Станислав Толстнев решил отправиться на карантин подальше от всех благ цивилизации: набрал продовольствия, взял 11-летнего сына Сашу и рванул на берег Байкала. Правда, чтобы скрыться подальше от людей, Станиславу пришлось солидно вложиться, нет, не в покупку гречки и макарон, а в автомобиль. Фишка машины фотографа в том, что в ней теперь можно жить и даже работать, несмотря на отсутствие электричества. Для этого Станислав установил на крыше внедорожника 20-килограммовую солнечную станцию.

- Так как я специализируюсь на съемках природы, то часто путешествию, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» сибиряк. – Порой на целые месяцы уезжаю в разные дикие места. В горах или на Байкале могу проводить по несколько дней в ожидании красивого рассвета или заката. Поэтому и решил сделать из машины передвижной офис, чтобы обрабатывать фото и видео прямо в салоне. Раньше заряжал технику: ноутбук, фотограф, телефон от автомобильного аккумулятора, который порой не выдерживал. Приходилось часто менять. А в начале этого года заказал себе из Новочебоксарска солнечную панель и установил прямо на крыше авто. Собирал все сам, так как по образованию я электрик.

Так выглядит станция, которую купил Станислав. Фото: Станистлав ТОЛСТНЕВ

Как она работает? Когда солнечные лучи попадают на станцию, она преобразует их в электричество, которое по проводам идет в контроллер, установленный в салоне. Он «обрезает» лишнее напряжение и преобразует его в ток, как трансформатор. От него можно заряжать всю аппаратуру: ноутбук, фотоаппарат, телефон, освещение, мини-холодильник, бойлер и даже мультиварку с микроволновкой.

- Хорошо, что на Байкале, да и во всей Иркутской области много солнечных дней, - продолжает Станислав. - Но даже в пасмурную погоду, когда света мало, моя панель выдает от 15 вольт и выше, обеспечивая тем самым заряд батареи. Ночью она, конечно, не работает.

Спасаться от коронавируса Станислав решил в живописном месте на Байкале. Фото: Станистлав ТОЛСТНЕВ

Солнечная панель на 320 Вт обошлась Станиславу вместе с доставкой в 20 тыс. рублей, контроллер – в 8 тысяч, а в общей сложности на всю систему мужчина потратил 85 тыс. рублей. Никогда, правда, не предполагал, как может пригодиться ему его задумка. Спрятаться от коронавируса? Да легко!

- На берегу Байкала мы с сыном прожили неделю, - говорит Станислав. - Машину я переделал в мини-автодом на двоих. Убрал задние сиденья, поставил мини-раскладную кровать, и стало вполне комфортно. Также установил автономный отопитель, так что спали в тепле, укрывшись простынками. Питались также хорошо, готовили супы и каши на газовой печке. Утром и вечером я фотографировал красивейшую байкальскую весну, днем обрабатывал снимки. Не заскучал ли сын? Нет, мы с ним и книги читали, и фильмы в Интернете смотрели.

Станислав с сыном Сашей. Фото: Станистлав ТОЛСТНЕВ

А главное - отец с сыном дышали чистейшим воздухом, не боясь заразиться никаким коронавирусум. Правда, через неделю самоизоляции фотограф вынужденно вернулся в Иркутск: у сына заканчиваются каникулы, и, возможно, вскоре ему предстоит выйти на дистанционное обучение в школе. Но сам Станислав планирует в ближайшие дни вновь продолжить карантин в отшельничестве.

- Если карантин затянется, может, и месяц буду так жить, - говорит Станислав. - Мне не привыкать - я и 3 месяца жил в машине. А вообще, мечтаю сменить свой внедорожник на микроавтобус, который переоборудую под дом на колесах. Там будут холодильник, душ, туалет. В таком автодоме никакая инфекция не страшна!

Вот такие фотографии сделал Станислав во время самоизоляции на Байкале. Фото: Станистлав ТОЛСТНЕВ

Если карантин затянется, фотограф готов жить в машине больше месяца. Фото: Станистлав ТОЛСТНЕВ