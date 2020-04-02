2020-04-02T19:48:55+03:00
Общество

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 апреля 2020: отменен субботник, идет дезинфекция

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на 3 апреля 2020 года
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 апреля 2020: отменен субботник, идет дезинфекция.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 апреля 2020: отменен субботник, идет дезинфекция.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 апреля 2020: город становится все пустынней, а людей в масках среди тех немногих, что по ним ходит, все больше. В это время года Иркутск обычно уже полон туристами. Но сейчас совсем другая ситуация. В городе тихо, нет даже свадеб Все, что были запланированы на ближайшее время, перенесены на июнь. ЗАГС рекомендует даже не торопиться с получением свидетельства о рождении ребенка - по закону в запасе у родителей есть месяц.

Коронавирус в Иркутске на 3 апреля обнаружен у 7 жителей. Вероятно, это число пополнится, так как 2 результата сейчас перепроверяются в "Векторе". ( данные обновляются). . В регионе проведено 5726 тестов, из них 415 за последние сутки. На самоизоляции находятся 8 238 человек.

Жесткие меры будут принимать против нарушителей карантина.

- С сегодняшнего дня согласно требованию Роспотребнадзора все, прибывающие в наш регион из-за границы, обязаны в течение 14 дней находиться в обсерваторе, - пояснил глава региона.

Один рейс из Пхукета уже прибыл. В ближайшее время в Иркутск прилетят еще два рейса из-за рубежа. Для встречи бортов в аэропорту подготовлены несколько бригад врачей, в состав которых входят педиатры и психологи. Сразу после проверки медиками туристы отправятся на изоляцию на одну из турбаз.

Пока нет людей на улицах, работники ЖКХ заняты очисткой города ( субботник отменен), дорожники латают ямы на асфальте.

В городе идет масштабная дезинфекция - очищают парки и скверы, обрабатывают с хлорсодержащими веществами не только транспорт, но и подъезды и лифты многоэтажек. Сотрудники УК обязаны ежедневно протирать в домах дверные ручки, перила, подоконники. Заключаются договоры на проведение ежедневной дезинфекции многоквартирных жилых домов со специализированными организациями. Такова ситуация с коронавирусом в Иркутске на 3 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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