2020-04-02T21:32:45+03:00
Общество

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 апреля 2020: детские пособия и все льготы продлевают автоматически

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Бурятии на 3 апреля 2020 года
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 апреля 2020: детские пособия и все льготы продлевают автоматически.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 апреля 2020: детские пособия и все льготы продлевают автоматически.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 апреля 2020: республика сплотилась в борьбе против вируса. Звучит высокопарно, но выглядит именно так. Уже действуют волонтеры, они доставляют пожилым и больным лекарства и продуктовые наборы из самых необходимых продуктов. Деньги на эти продукты жертвуют местные предприниматели. А производители масок 10% своего товара также отдают - для их защиты и для передачи стариков.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Бурятии на 3 апреля 2020 года не назвать исключительно позитивными - число больных растет. Но общество готово сопротивляться инфекции, а врачи лечить. Поскольку до 30 апреля продлевается нерабочая неделя в Бурятии, то особенно важна людям информация, которой на конференции в соцсетях поделился глава республики Алексей Цыденов. Кроме налоговых льгот и различных вариантов помощи предпринимателям, он сказал и об обычных семьях, финансовая стабильность многих из которых сейчас под вопросом.

“Детские пособия, пособия по ЖКХ, по коммунальным платежам и прочее – сейчас внесли изменения: никаких подтверждающих справок, никаких дополнительных каких-то документов не надо. Кто получал их в марте, тот будет получать их в ближайшие шесть месяцев без представления дополнительных обосновывающих документов. Получали в марте – все, будете автоматом получать шесть месяцев – никуда никому ходить, показывать, доказывать не требуется. Пенсии по инвалидности продлеваются автоматически: никаких дополнительных справок, подтверждений не надо”, - заявил Алексей Цыденов.

Что касается больничных, то их оплата, согласно поручению президента, не может быть меньше МРОТ. Его размер в Бурятии -14556 рублей плюс региональный коэффициент.

Увеличен размер пособий безработным. В Бурятии максимальное пособие по безработице увеличивается с 9600 рублей до 14556 рублей, а для северных районов максимальный размер пособия составит 15769 рублей.

И это тоже новости о ситуации с коронавирусом в Бурятии на 3 апреля 2020 года Потому что понимание того, что ты можешь рассчитывать на поддержку дает людям уверенность в завтрашнем дне. А это уже немало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Хотел Лего и путешествие, но подожду": первоклашка из Тольятти разбил копилку и отдал деньги на борьбу с коронавирусом
Его примеру уже последовала маленькая Варя. Родители мальчишки надеются, что видео станет вирусным и люди вместе начнут бороться с коронавирусом
«Пока вы сидите дома, мы зарабатываем миллионы»: Вебкам-студии с обнаженными моделями во время карантина увеличили прибыль в два раза
Девушки в прямом эфире покоряют людей во всем мире. Из-за этого сексологи уверены, что пандемия может изменить мир привычных отношений
«Я не играла, а злилась»: фельдшер из Выборга рассказала, как появилось видео о коронавирусе, собравшее 6 000 000 просмотров
Эмоциональное выступление Виктории Шутовой сделало ее звездой интернета - женщину зовут в «Модный приговор» и «Давай поженимся» и наперебой предлагают рекламу в Instagram
Новости 24
За нарушения карантина по коронавирусу в Иркутске будут жестко наказывать
Отмены Парада Победы на Красной площади в Москве не будет
Житель Бодайбо убил мужчину монтировкой из-за затопленной квартиры
Дефицита продуктов и перебоя поставок в Иркутской области нет
Туристов, прилетающих из-за границы, в Иркутске отправляют в обсерватор
Евгений Хвалько стал новым главным тренером ХК Байкал-Энергия
Общегородской субботник перенесли в Иркутске
Ямочный ремонт стартовал в Иркутске
Более 3,5 тысяч россиян в 29 регионах заразились коронавирусом
Движение перекроют 6 апреля на улице Геологов в Иркутске
Двух жителей Иркутска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Иркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропорту
Почтальон похитила пенсии на 42 тысячи рублей в Иркутской области
В МВД по Иркутской области работает предварительная запись в контакт-центре
На горячую линию ТПП Восточной Сибири поступают десятки звонков в день
Иркутян не пускают без медицинских масок в супермаркеты «Абсолют»
Профосмотры и диспансеризацию отменят в поликлиниках Иркутской области
Полиция Иркутска отыскала двух грабителей по отпечаткам пальцев
Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции в Иркутской области
Онлайн-марафон балетов запускает Иркутский музыкальный театр
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла
Чтобы поддержать иркутян во время самоизоляции артисты запустили флешмоб в Сети