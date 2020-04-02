Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 апреля 2020: детские пособия и все льготы продлевают автоматически

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 апреля 2020: республика сплотилась в борьбе против вируса. Звучит высокопарно, но выглядит именно так. Уже действуют волонтеры, они доставляют пожилым и больным лекарства и продуктовые наборы из самых необходимых продуктов. Деньги на эти продукты жертвуют местные предприниматели. А производители масок 10% своего товара также отдают - для их защиты и для передачи стариков.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Бурятии на 3 апреля 2020 года не назвать исключительно позитивными - число больных растет. Но общество готово сопротивляться инфекции, а врачи лечить. Поскольку до 30 апреля продлевается нерабочая неделя в Бурятии, то особенно важна людям информация, которой на конференции в соцсетях поделился глава республики Алексей Цыденов. Кроме налоговых льгот и различных вариантов помощи предпринимателям, он сказал и об обычных семьях, финансовая стабильность многих из которых сейчас под вопросом.

“Детские пособия, пособия по ЖКХ, по коммунальным платежам и прочее – сейчас внесли изменения: никаких подтверждающих справок, никаких дополнительных каких-то документов не надо. Кто получал их в марте, тот будет получать их в ближайшие шесть месяцев без представления дополнительных обосновывающих документов. Получали в марте – все, будете автоматом получать шесть месяцев – никуда никому ходить, показывать, доказывать не требуется. Пенсии по инвалидности продлеваются автоматически: никаких дополнительных справок, подтверждений не надо”, - заявил Алексей Цыденов.

Что касается больничных, то их оплата, согласно поручению президента, не может быть меньше МРОТ. Его размер в Бурятии -14556 рублей плюс региональный коэффициент.

Увеличен размер пособий безработным. В Бурятии максимальное пособие по безработице увеличивается с 9600 рублей до 14556 рублей, а для северных районов максимальный размер пособия составит 15769 рублей.

И это тоже новости о ситуации с коронавирусом в Бурятии на 3 апреля 2020 года Потому что понимание того, что ты можешь рассчитывать на поддержку дает людям уверенность в завтрашнем дне. А это уже немало.