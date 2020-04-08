Фейки о коронавирусе: зараженных «отстреливают», въезды в города «закрывают бетонными блоками»

В социальных сетях и мессенджерах на фоне разгула коронавируса царит своя эпидемия – фейковая. В лентах то и дело всплывает «достоверная информация от знакомого врача, чиновника, знающего человека» о ситуации в том или ином городе. Каждая следующая новость страшнее предыдущей. Разбираемся, как отличить правду от вымысла и что грозит мастерам жанра коронавирусной фантастики.

«ПУСТЬ БОЯТСЯ И СИДЯТ ДОМА»

«Мне пришло сообщение от работника нашего государства: «Ситуация очень печальная. Многое от нас скрывают. Через несколько дней нас закроют как инфицированный город. В ближайшие три недели ожидается рецидив, как в Европе», - этой выдумкой перепугала весь Воронеж 32-летняя местная жительница. Зачем? Позаботилась об их здоровье – пусть боятся и дома сидят, сказала она полицейским. Пост удалила, прилюдно покаялась. Но от суда это не спасет. Выдумщице грозит до 100 тысяч штрафа. Подобные истории про перекрытие городов бетонными блоками звучали и в Красноярске, и в Липецке, и в Магнитогорске, в последнем выдумщика страшилок уже оштрафовали на 30 тысяч.

Фейк о закрытии Воронежа. Фото: скриншот видео ГУ МВД по Воронежской области.

Столицу тоже не обходят вниманием: «Колонны военной техники и военных двигаются к Москве. Силовикам отдадут все права к применению оружия», «Срочно! В Москву стянули войска! Карантин или госпереворот!». Это устрашающие заголовки видеороликов, гуляющих по интернету. На кадрах действительно мелькают люди в погонах.

- Эти автоколонны перевозят сотрудников Росгвардии в город Алабино для подготовки к параду, посвященному 75-летию Победы, - опровергают фейки в Генпрокуратуре РФ.

ЗА ТАКОЕ КИНО ОСКАР НЕ ДАДУТ

Некоторые фейков ради разворачивают целые театрализованные представления (лайки сами себя не наберут). Погоня. По зимнему лесу бегут двое в костюмах химзащиты и медицинских масках, преследуют якобы зараженного коронавирусом. Стреляют, уносят тело. Такое видео разлетелось по «ВКонтакте». Актеры, режиссеров и место съемок оперативники вычислили – кадры сняли в городском парке челябинские пранкеры. Через три дня парням было не до смеха: суд, штраф и извинения перед перепуганным городом.

В Петербурге история с фейком вылилась в уголовное дело, правда, пока без подозреваемых. Следователи вычисляют, кто запустил слух о том, что в местной поликлинике больного коронавирусом после подтверждения результатов анализом отпустили гулять на все четыре стороны. Первоисточника истории, которую уже проверили и опровергли, ищут.

КОГО НАКАЖУТ?

Фантазеров по всей стране уже отловили немало. Полиция завела практику публиковать на своих официальных страницах сообщения выдумщиков с красным клеймом «ФЕЙК», а сомнительные видео постепенно подчищают, убирая с глаз широкой публики.

- Наказание за фейки может быть административное и уголовное - в зависимости от размера последствий, - объясняет юрист Алексей Черкашин. - Если вброс привел к массовой панике или кто-то пострадал, отвечать придется по уголовной статье. Если серьезных последствий не наступило, то можно будет получить лишь административный штраф.

Он пояснил, что за фейк накажут, если есть состав преступления, то есть человек знал, что информация недостоверная, но все равно опубликовал ее, например, чтобы посеять панику ради лайков, просмотров, увеличения числа подписчиков. Репостнувших к себе на страничку фейк по незнанию, уверяет юрист, наказание не коснется – максимум беседа, чтобы установить, откуда у страшилки растут ноги.

КАК НАКАЖУТ?

Административное наказание за фейки - от 30 до 100 тысяч рублей.

За недостоверную информацию «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», к которым относятся и эпидемии, грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей, либо ограничение свободы до трех лет.

Если вброс навредил здоровью человека, то распространителю грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей или до трех лет лишения свободы.

Если из-за фейка кто-то умер, то наказание - штраф от 1,5 до 2 миллионов рублей или до пяти лет за решеткой.

КОМПЕТЕНТНО

Признаки фейков о коронавирусе в Сети

- В начале сообщения есть ссылка на якобы знакомых специалистов из сферы здравоохранения, а также дальних родственников либо очевидцев: «А вот моя тетя из больницы, сказала, что…». К таким источникам у людей может возникнуть доверие, и этим пользуются.

- Далее под благовидным предлогом - якобы предупредить об опасности - сообщают «шокирующие» данные, которые явно преувеличены. Например, в сообщении говорится о сотне заразившихся коронавирусом в городе при официальных данных - около десяти.

- Тревожные сообщения распространяются не от официальных источников (властей, полиции), а среди родительских чатов и групп пенсионеров в соцсетях. Это делается специально, поскольку эти люди эмоциональнее всех реагируют на ситуацию и пересылают фейки своим знакомым, вынося на широкое обсуждение.

- Одна и та же сомнительная информация гуляет в интернете в разных форматах: сначала аудиозапись, затем повторяется в текстовом сообщении.

Привитые от туберкулеза люди болеют и умирают от коронавируса в 10 раз реже, от COVID-19 на дому лечатся и младенцы, и люди старше 65 лет, из-за карантина банки останавливают до 20% ипотечных сделок 00:00 00:00

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