2020-04-09T09:10:56+03:00
Общество

Газета «КП» - Иркутск выпустила второй противовирусный спецвыпуск «#Сидим дома!»

Вся актуальная информация о коронавирусе в Приангарье, как присоединиться к проекту
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Второй спецвыпуск выпустила "КП" - Иркутск.Второй спецвыпуск выпустила "КП" - Иркутск.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Газеты выходили даже в войну! Пандемия, конечно, не военные действия, но непростое время для всего мира. И мы, уважаемые читатели, не оставим вас без самой актуальной и полезной информации. Наши журналисты продолжат писать новости, статьи и репортажи, а кроме того делать специальные выпуски!

Первый из них «#Сидим дома!» «КП» - Иркутск выпустила в четверг, 2 апреля. А второй, спустя неделю, 9 апреля. И он получился даже еще насыщенней. В нем мы рассказываем об обстановке в регионе, о том, какие меры по борьбе с распространением заразы принимают власти – правительство Иркутской области, Законодательное Собрание региона, администрация и Дума Иркутска. А также мы говорим о том, как живут в районах, как помогают крупные предприятия, частные организации, как защищают и поддерживают нас, жителей Приангарья! Вместе мы справимся, мы – сила! Главное – не унывать!

Предлагаем вашему вниманию познакомиться с нашим проектом. Ну а мы готовимся сделать третий выпуск! Он планируется на 16 апреля. Главы городов и поселков Иркутской области, руководители предприятий и компаний региона, обращаемся к вам, расскажите нашим читателям о том, какие меры предпринимаете вы в борьбе с коронавирусом. Но не только в печатной версии «КП», но также на сайте irk.kp.ru, радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5fm) и на официальных страницах «КП» - Иркутск в соцсетях – Одноклассниках, Инстаграме, Фейсбуке и Вконтакте - вы можете поведать о тех добрых делах, что делаете в эти дни ради всеобщего блага. Все наши площадки работают для вас!

Фотоконкурс #Ядома: как Иркутск сидит на карантине

ВНИМАНИЕ!

По вопросам сотрудничества звоните по телефону 89041320839

КСТАТИ

«Комсомольская правда» также поддерживает акцию «Сидим дома» и остается с вами! Мы вводим доставку нашей печатной продукции по Иркутску. Заказать газеты можно по телефону. В другие города, такие как Шелехов, Ангарск и Усолье-Сибирское, газету доставим при коллективной заявке.

Оформить заказ можно двумя способами: позвоните нам напрямую по тел. 8-964-100-88-89 или в волонтерский центр по тел. 8-914-955-75-33 (адрес: ул. Российская, 20). Кстати, волонтеры помогут не только с доставкой газеты, но и c продуктами питания и медикаментами, если потребуется.

Подпишите своих близких на «Комсомольскую Правду», не выходя из дома

Коронавирусный дозор: почему иркутяне не дома?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором
Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Новости 24
Игорь Кобзев: Бороться за каждую жизнь
Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области на 9 апреля: число растет
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
Еще одна больница в Иркутске будет делать тесты на коронавирус
Представители ТПП Восточной Сибири приняли участие в заседании банковского совета
Полицейские задержали иркутянина, ограбившего четырех пенсионерок
«Ростелеком» добавил юрлицам бесплатных минут и мобильного интернета
Статистика заражений коронавирусом в Бурятии на 9 апреля 2020:подтверждено 60 случаев COVID-19
В Иркутской области создан резервный фонд медицинских масок
21 случай коронавируса подтвержден в Иркутске
Кражу 23 000 рублей раскрыли полицейские в поезде Иркутск - Усть-Илимск
Вероятность лесных пожаров высока 9-11 апреля в Иркутской области
Проект закона о стипендиях для студентов средних образовательных учреждений одобрен для принятия в первом чтении
6 жителей Иркутской области оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Мошенники обманули двоих ангарчан на 166 тысяч рублей
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»
314 прилетевших из городов, где есть коронавирус, размещены в обсерваторах Иркутска
Фонд Олега Дерипаски передал новые машины скорой помощи медицинским учреждениям Иркутской области