Российские хирурги провели уникальную операцию нерожденной малышке в утробе матери

- У вас будет девочка! - осчастливил на 18-й неделе беременности 20-летнюю будущую мамочку из Магнитогорска Наталью Куприну и ее любимого Александра врач УЗИ. Ультразвука они ждали - дни считали до мгновения, когда смогут узнать пол малыша.

- Нам показали снимки дочки прямо в животе - мы с Сашей в тот момент были на седьмом небе. А потом доктор вдруг изменился в лице…

РЕДКАЯ ПАТОЛОГИЯ

Наталья и Александра настороженно переглянулись. Неужели с малышкой что-то не так? Предчувствие родителей не обмануло… От услышанного диагноза их нерожденной дочки у них помутнело в глазах.

- «Спина бифида» или проще говоря, спинномозговая грыжа... - вспоминает тот день Наталья в разговоре с корреспондентом "КП-Иркутск". - Патология встречается у 1 - 2 новорожденных из 10 тысяч!

Наталья Куприна сразу сказала медикам, что хочет сохранить ребенка. Фото: личный архив Натальи Куприной

Что за неизвестная аномалия? Как сказали врачи, у плода произошло расщепление задней части позвоночника, поэтому девочка могла родиться с параличом нижних конечностей и остаться на всю жизнь инвалидом. Такой диагноз доктора поставили крохе, которой до появления на свет оставалось еще более трех месяцев. Выхода врачи видели только два: прервать беременность или провести сложнейшую операцию ребенку.

- Я очень хотела этого малыша, поэтому сразу сказала врачам, что согласна на операцию, - рассказывает Наталья Куприна. - После этого меня отправили в Областной перинатальный центр Челябинска, где врачи собрали консилиум.

Обсудить медикам действительно нужно было многое. Чтобы избежать осложнений, коррекцию спинномозговой грыжи плоду нужно было провести без разреза на матке, через три небольших прокола инструментами диаметром всего в 3 мм (!). Работа ювелирная, для хирурга-асса. И такие уникальные операции в мире могут провести всего 6 (!) специалистов, которые работают в США, Германии, Испании и Бразилии. В России подобных операций еще никто не проводил. Нет, специалисты крупных московских центров уже выполняли коррекцию грыжи спинного мозга плода, однако при этом врачам все же приходилось вскрывать полость матки.

Операцию Наталье было решено проводить в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и детства в Екатеринбурге. Для этого собрали бригаду лучших детских хирургов Урала и Сибири. Одним из тех, кто накладывал швы 600-граммовой нерожденной пациентке, стал иркутский хирург с мировой славой, один из лидеров детской эндохирургии в мире Юрий Козлов.

Операция шла 4,5 часа. Фото: предоставлено Юрием Козловым

«НА МЕСТЕ ЛИ МОЙ ЖИВОТ?»

- Ко мне за помощью обратились, так как у меня огромный опыт хирургии детей с очень маленькой массой тела, - рассказывает "КП-Иркутск" Юрий Козлов. - А такую операцию мечтает сделать каждый детский хирург. Сначала я из Иркутска связался по телемосту с коллегами, мы обсудили детали. Процедуру назначили на 18 февраля. В тот день я прилетел в Екатеринбург и прямо с трапа самолета отправился в больницу. В обед зашел в операционную, а уже вечером летел обратно.

Операция длилась 4 часа 25 минут. Помимо иркутских врачей Юрия Козлова и Андрея Распутина работала целая команда в составе кемеровского нейрохирурга Константина Ковалькова, местных специалистов в Галины Малыгиной, Натальи Косовцевой и других.

Сначала через небольшой прокол медики сделали доступ в полость матки. Затем им пришлось заменять околоплодные воды безопасным для организма матери и ребенка газом. После этого врачи освободили спинной мозг от сращений с окружающими тканями и укрыли дефект позвоночника синтетической заплатой. Дефект кожи был укрыт с использованием специальных швов. В конце операции потребовалось удалить газ, заменив его раствором, аналогичным по составу с околоплодными водами.

- Конечно, проводя первую такую операцию в России, были совсем другие ощущения, - признается Юрий Козлов. - Оперировать детей весом 600 - 800 граммов мне привычно, но работать внутри матки, когда ребенок плавает в утробе матери, достаточно сложно. Но все прошло успешно. Помогло еще, что фирма Karl Storz предоставила нам суперсовременное оборудование: 4К (UltraHD) видеокомплекс, который дает непревзойденное разрешение и детализацию мелких объектов.

- Когда отошла от наркоза, первым делом спросила, на месте ли мой живот, - улыбается Наталья. - Все было хорошо, разве что животик стал чуть меньше. Две недели я лежала в больнице и за это время мне показали на УЗИ, как моя дочка сгибает и разгибает ножки. Я поняла, что все прошло хорошо! Была на седьмом небе от счастья.

На этом фото этап наложения швов на кожу в области дефекта позвоночника. Фото: предоставлено Юрием Козловым.

СТАЛА КРЕСТНИЦЕЙ ДЛЯ ДОКТОРОВ

Спустя почти два месяца - 19 апреля - в перинатальном центре Челябинска Наталья Куприна на 35 – 36-й неделе беременности родила здоровенькую девочку весом 2225 граммов и ростом 44 см. Этого события сами доктора ждали не меньше, чем появления на свет собственных детей. Малышка стала для них практически крестницей!

- Девочку назвали Викторией, что означает «победа», - говорит Наталья. - Имя выбрал папа.

Небольшой рубец, оставшийся после операции на спинке крохотной Виктории, со временем исчезнет. Главное, по словам врачей, что у малышки нет дефектов. Правда, еще некоторое время молодой маме с дочкой предстоит находиться под наблюдением специалистов.

- Будем контролировать, советовать, что делать дальше, - говорит Юрий Козлов. - Никаких отклонений у ребенка пока нет.

- Не знаю, хочу ли я, чтобы моя Вика стала врачом. Пусть выберет сама, - улыбается Наталья.

- Вообще, после всех событий я поняла, что быть врачом, а тем более доктором с большой буквы, надо иметь призвание. Спасибо за дочь!

Юрий Козлов один из лучших детских хирургов в мире.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

СПРАВКА "КП"

Юрий Андреевич Козлов, хирург, руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы

Юрий Козлов окончил школу в поселке Куйтун Иркутской области. Затем поступил на педиатрический факультет Иркутского медуниверситета. С1993 года работает в Городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице. За это время он провел тысячи уникальных операций и спас жизни тысячам младенцев. В 2010 году доктора признали лучшим детским хирургом страны.

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