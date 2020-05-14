2020-05-14T13:52:45+03:00
День Победы в Иркутске

"Комсомолка" продолжает культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти»

На сайте, на радио и в газете рассказываем о непростых военных и трудовых 1940-х
Любовь АРБАТСКАЯ
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На сайте, на радио и в газете рассказываем о непростых военных и трудовых 1940-хНа сайте, на радио и в газете рассказываем о непростых военных и трудовых 1940-хФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти», посвященный 75-летию Великой Победы. В его рамках мы вспоминаем истории наших земляков - тех, кто боролся на фронтах за мирное небо над головой и ковал Победу в тылу.

О голодных временах рассказывает иркутянка Нина Капышонок. Когда началась война, ей было всего 12 лет. Отца репрессировали, а у матери на руках остался еще один, совсем маленький ребенок. Окончив 7 классов, Нина устроилась курьером на макаронную фабрику и копала целину на Синюшиной горе, чтобы высадить картошку.

- Мечтали: «Кончится война - мне никаких тортов не надо, только бы поесть досыта хлеба», - со слезами вспоминает Нина Михайловна.

Чем жила Иркутская область в годы Великой Отечественной войны - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

ИСТОЧНИК KP.RU

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