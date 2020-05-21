«Великая Победа - Стена Памяти»: песня «Десятый наш десантный батальон» из тех, что пели в окопах

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Песня, как известно, и строить, и жить помогает. Тем более, в тяжелые военные годы. В очередном выпуске поговорим о всенародно любимой композиции «Десятый наш десантный батальон» Булата Окуджавы. Она была написана в 1970 году для фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Перед созданием песни поэт отсмотрел отснятые фрагменты картины. Позже Окуджава признался, что его привлекла возможность написать окопную песню - «из тех, что на фронте пели».

Что еще придавало сибирякам мужество и веру в то, что враг будет повержен, рассказываем в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».