2020-05-21T07:51:46+03:00
День Победы в Иркутске

«Великая Победа - Стена Памяти»: артисты ТЮЗа выступали для сибиряков с песнями и спектаклями

Продолжаем рассказывать о нелегком военном времени
Любовь АРБАТСКАЯ
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«Великая Победа - Стена Памяти»: артисты ТЮЗа выступали для сибиряков с песнями и спектаклями«Великая Победа - Стена Памяти»: артисты ТЮЗа выступали для сибиряков с песнями и спектаклямиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Даже в сложные военные годы культурная жизнь в Иркутске не замирала. Фронтовая бригада артистов Театра юного зрителя, сформированная в 1938 году, выступала в подшефной воинской части, на станциях и разъездах, в госпиталях и палатах, в военкоматах и городских клубах. Руководил военно-шефской комиссией театра актер Петр Иванович Лавров. Артисты ТЮЗа выезжали с концертами и спектаклями в разные уголки Иркутской области, Забайкалье, Манчьжурию. За год фронтовая бригада давала около 60 концертов.

Истории из жизни сибиряков в годы Великой Отечественной войны - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

«Великая Победа - Стена Памяти»: артисты ТЮЗа продолжали выступать в 1940-е

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ИСТОЧНИК KP.RU

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