«Великая Победа - Стена Памяти»: сибиряк Афанасий Белобородов блестяще провел Белорусскую операцию

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Вспомним о нашем земляке, дважды герое Советского Союза, генерале армии Афанасии Белобородове. Во время Великой Отечественной войны он провел знаменитую Белорусскую операцию. Он командовал 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта. Была поставлена задача: прорвать оборону врага северо-западнее города Витебска, и вместе с войсками соседнего фронта окружить и уничтожить группировку немцев. И армия Белобородова успешно с этим справилась.

О жизни сибиряков в военные годы - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».