Песни Великой Победы: «Где же вы теперь, друзья-однополчане»

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Следующий выпуск посвящаем композиции...

«Где же вы теперь, друзья однополчане»

Автор слов Алексей Фатьянов

Композитор Василий Соловьёв-Седой

Майскими короткими ночами,

Отгремев, закончились бои.

Где же вы теперь, друзья-однополчане,

Боевые спутники мои?

Я хожу в хороший час заката

У сосновых новеньких ворот;

Может, к нам сюда знакомого солдата

Ветерок попутный занесёт.

Может, к нам сюда знакомого солдата

Ветерок попутный занесёт.

Мы бы с ним припомнили, как жили,

Как теряли трудным вёрстам счёт.

За победу мы б по полной осушили,

За друзей добавили б ещё.

Если ты случайно неженатый,

Ты, дружок, нисколько не тужи,

Здесь у нас в районе, песнями богатом,

Девушки уж больно хороши.

Здесь у нас в районе, песнями богатом,

Девушки уж больно хороши.

Мы тебе колхозом дом построим,

Чтобы было видно по всему:

Здесь живёт семья советского героя,

Грудью защитившего страну.

Майскими, короткими ночами,

Отгремев, закончились бои.

Где же вы теперь, друзья-однополчане,

Боевые спутники мои?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Доктор химических наук, профессор, ректор Иркутского госуниверситета Александр ШМИДТ:

- Как и для большинства людей, которые знают о войне только по рассказам родственников и знакомых, фронтовые песни создают для меня особую атмосферу. Они производят очень сильное впечатление, особенно в исполнении прекрасных певцов, и вызывают воспоминания о знакомых людях.

Прекрасная композиция - «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» Я часто слышал ее в детстве, эта мелодия действительно берет за душу. Многие песни, созданные в военные годы, можно смело отнести к шедеврам - недаром они продолжают жить. Еще мне близки «Землянка», «Смуглянка», «Прощайте, скалистые горы», песни Марка Бернеса. Фронтовые песни безусловно важны и для молодого поколения - ведь музыка и стихи позволяют прочувствовать, ощутить, каково было людям в то страшное время.

Александр Шмидт. Фото: сайт ИГУ.

ИЗ ИСТОРИИ

Песня «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» была написана в 1947 году. Фраза, ставшая названием композиции, пришла композитору Василию Соловьёву-Седому, когда он возвращался из поездки на крупную сибирскую стройку. Во время этой поездки он встретил своих товарищей-фронтовиков. Мелодию он наиграл поэту Алексею Фатьянову, и через несколько дней тот написал на нее стихи. Внес свою лепту в написание музыки и первый исполнитель песни Ефрем Флакс.

После этой композиции творческий дуэт Сафьянова и Соловьёва-Седова выпустил еще пять военных песен, вместе они образовали цикл «Сказ о солдате». В исполнении Клавдии Шульженко цикл быстро стал популярен среди слушателей, а особенно полюбилась именно эта: «Ну где же вы, друзья-однополчане».