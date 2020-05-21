Песни Великой Победы: «Где же вы теперь, друзья-однополчане»
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».
Следующий выпуск посвящаем композиции...
«Где же вы теперь, друзья однополчане»
Автор слов Алексей Фатьянов
Композитор Василий Соловьёв-Седой
Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
Я хожу в хороший час заката
У сосновых новеньких ворот;
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесёт.
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесёт.
Мы бы с ним припомнили, как жили,
Как теряли трудным вёрстам счёт.
За победу мы б по полной осушили,
За друзей добавили б ещё.
Если ты случайно неженатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи,
Здесь у нас в районе, песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.
Здесь у нас в районе, песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.
Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы было видно по всему:
Здесь живёт семья советского героя,
Грудью защитившего страну.
Майскими, короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Доктор химических наук, профессор, ректор Иркутского госуниверситета Александр ШМИДТ:
- Как и для большинства людей, которые знают о войне только по рассказам родственников и знакомых, фронтовые песни создают для меня особую атмосферу. Они производят очень сильное впечатление, особенно в исполнении прекрасных певцов, и вызывают воспоминания о знакомых людях.
Прекрасная композиция - «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» Я часто слышал ее в детстве, эта мелодия действительно берет за душу. Многие песни, созданные в военные годы, можно смело отнести к шедеврам - недаром они продолжают жить. Еще мне близки «Землянка», «Смуглянка», «Прощайте, скалистые горы», песни Марка Бернеса. Фронтовые песни безусловно важны и для молодого поколения - ведь музыка и стихи позволяют прочувствовать, ощутить, каково было людям в то страшное время.
Александр Шмидт. Фото: сайт ИГУ.
ИЗ ИСТОРИИ
Песня «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» была написана в 1947 году. Фраза, ставшая названием композиции, пришла композитору Василию Соловьёву-Седому, когда он возвращался из поездки на крупную сибирскую стройку. Во время этой поездки он встретил своих товарищей-фронтовиков. Мелодию он наиграл поэту Алексею Фатьянову, и через несколько дней тот написал на нее стихи. Внес свою лепту в написание музыки и первый исполнитель песни Ефрем Флакс.
После этой композиции творческий дуэт Сафьянова и Соловьёва-Седова выпустил еще пять военных песен, вместе они образовали цикл «Сказ о солдате». В исполнении Клавдии Шульженко цикл быстро стал популярен среди слушателей, а особенно полюбилась именно эта: «Ну где же вы, друзья-однополчане».
ИСТОЧНИК KP.RU
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