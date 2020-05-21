2020-05-21T09:44:23+03:00
Происшествия

Познакомился в интернете и обратил в проститутки: сутенер полгода держал взаперти 17-летнюю девушку и зарабатывал на ней

Мужчина заставлял юную иркутянку выезжать в сауны и гостиницы, чтобы оказывать клиентам интимные услуги [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Задержанный сутенер. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиЗадержанный сутенер. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Иркутские полицейские при помощи бойцов СОБРа прямо в центре города задержали 34-летнего сутенера, который заставлял заниматься проституцией несовершеннолетнюю девушку. Следователям уже удалось узнать часть подробностей этой истории, которая началась еще в августе 2019 году. Тогда мужчина познакомился по интернету с 17-летней жительницей Иркутска. Через несколько дней после знакомства они договорились встретиться. Прогулявшись по городу, новый знакомый обманным путем заманил юную иркутянку в квартиру по улице Советская. Там он заставил девушку оказывать ему интимные услуги, но даже после этого отпускать изверг ее не собирался.

Задержание сутенера. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Задержание сутенера. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В тот же день он перевез ее в коттедж, запер там и заставил заниматься проституцией. По версии следствия, он находил для нее клиентов, к которым узница приезжала в гостиницы и сауны на протяжении 7 месяцев. Во время допроса мужчина, руки и ноги которого сразу заковали в наручники, рассказал, что якобы живет во Владивостоке, а приехав в Иркутск ночует в автомобиле, на котором он ехал перед задержанием. На вопрос оперативника: «За что задержан?», он лишь вымолвил, что не знает.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетней», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Дожидаться суда он будет под стражей.

Ну а сыщики не исключают, что сутенер может быть причастен и к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от его действий, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

Даже ноги сутенера заковали в наручники. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Даже ноги сутенера заковали в наручники. Фото: СУ СК России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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