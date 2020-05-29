2020-05-29T15:46:42+03:00
Общество

Министр экономики Бурятии извинилась за фразу «С голоду еще никто не умер»

Екатерина Кочетова призналась, что произнесла эти слова во время эмоционального доклада
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Министр экономики Бурятии извинилась за фразу «С голоду еще никто не умер». Фото: соцсетиМинистр экономики Бурятии извинилась за фразу «С голоду еще никто не умер». Фото: соцсети
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Фразу, которая в итоге стала скандальной и самой цитируемой в соцсетях, министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова произнесла во время своего выступления на заседании бюджетного комитета Народного Хурала. Все произошло в тот момент, когда депутаты как раз обсуждали экономическую ситуацию в республике. Один из парламентариев высказался, что из-за падения доходов в период коронавируса жители региона не смогут обеспечить себя продовольствием.

На это министр экономики Екатерина Кочетова и ответила фразой, которая зацепила многих жителей Бурятии.

- «Говорить о том, что у населения нет денег — это не так. Все меры поддержки по линии федерального бюджета и по линии регионального… Никто еще у нас с голоду не умер» - отметила чиновница.

Неудивительно, что фраза в тот же день разлетелась по соцсетям и бурятским СМИ. Чтобы избежать еще более серьезного скандала, чиновница решила записать видеообращение на своей страничке в соцсети, в котором пояснила свою позицию и извинилась.

- В своем ответе и моем выражении о том, что «никто не умер» подразумевает, что количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне введены своевременно и оперативно, - пишет Екатерина Кочетова. – Эту фразу «с голоду у нас ещё никто не умер» я произнесла во время чрезвычайно эмоционального доклада.

Екатерина Кочетова также рассказывала о состоянии экономики и о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 миллиардов рублей – это, по ее словам больше 10%.

- Два часа объясняла депутатам по всем мерам поддержки, а их более 100 видов на сегодня, - заключает чиновница. - И после этого, депутат продолжал вносить панические призывы о том, что все плохо и нас ждет голод. Я приношу извинения за свои слова перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, Всем желаю здоровья.

Добавим, что в должность министра экономики Бурятии Екатерина Кочетова официально вступила в марте 2020 года. До этого чиновница работала в администрации Улан-Удэ, а также занимала пост замминистра промышленности и торговли республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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