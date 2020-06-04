«Великая Победа - Стена Памяти»: в Черемхове добывали уголь для военных нужд

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

К осени 1941-го были оккупированы угольные районы Донбасса, на которые до войны приходилось 63% объемов добычи в стране. Решающую роль стали играть восточные центры угледобычи. В военные годы сибирский город Черемхово внес весомый вклад в борьбу с фашизмом, обеспечивая бесперебойную работу местных шахт. Горняки, среди которых были и женщины, добывали 4,5 миллиона тонн угля в год для общегосударственных военных нужд! Их трудовой подвиг навсегда останется примером мужества и патриотизма.

О том, как сибиряки в тылу и в бою боролись за Великую Победу - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».