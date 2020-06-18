«Великая Победа - Стена Памяти»: на иркутском авиазаводе выпускали самолеты для фронта

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Иркутский авиазавод еще в 1940 году получил важное задание – начать производство бомбардировщиков БЕ-2. А в 1942 году – наладить выпуск бомбардировщиков БЕ-3 и ИЛ-4. Для этого пришлось пересмотреть прежнюю технологию и организацию производства. А с 1943-го авиазавод стал изготавливать самолеты ЕР и ЕР-2 особого назначения, которые использовались для связи с партизанскими районами и могли без посадок долететь из Иркутска в Москву - тогда это был рекорд. А для фронта – неоценимая помощь.

Чем жил Иркутск в годы Великой Отечественной войны - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».