2020-06-18T15:26:07+03:00
Происшествия

Увидел следователей и побежал: попытка иркутского чиновника избежать задержания попала на видео

Сотрудника городской администрации обвиняют во взяточничестве [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Увидел следователей и побежал: попытка иркутского чиновника избежать ареста попала на видео. Фото: скриншот видео СУ СКР по Иркутской области.Увидел следователей и побежал: попытка иркутского чиновника избежать ареста попала на видео. Фото: скриншот видео СУ СКР по Иркутской области.
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Картина, как в кино. Чиновник из администрации Иркутска, догадываясь в о том, что за ним пришли правоохранители по подозрению во взяточничестве, попытался... этого момента избежать! По крайней мере, именно такой вывод и напрашивается, если судить по видео. На ролике, опубликованном СК, мужчина выскакивает из рабочего кабинета, тут же возвращается обратно (видимо, чтобы что-то захватить), а потом вылетает на улицу и мчится подальше от административного здания. Но его настигают. Следователи и полицейские его задержали.

Иркутский чиновник пытается сбежать от следователей, которые пришли его арестовывать..Видео: СУ СКР по Иркутской области.

- Зачем скрывались от нас? - задали ему вопрос на камеру правоохранители.

- Такого факта не подтверждаю, - хрипло отрицает свой побег чиновник.

Это сотрудник комитета городского обустройства администрации Иркутска. И ему предъявили обвинение по статье "получение должностным лицом взятки в крупном размере".

Как было дело? В конце прошлого года в его отделе проводился аукцион на капремонт сетей водоснабжения по двум улицам в местном поселке Ермаковка. По версии следствия, чиновник, будучи не последним лицом в комиссии, предложил гендиректору одной организации поучаствовать в аукционе и пообещал поспособствовать в выигрыше. А в награду за это попросил 200 тысяч рублей.

- Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату, - сообщают в СУ СКР по Иркутской области.

Чиновника заключили под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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