«Я отдам тебе все, любимый»: сибирячка лишилась 2,4 млн рублей, спасая лже-моряка от пиратов

Встретить настоящую любовь, с романтикой и приключениями, - мечта многих женщин. Вот и 58-летняя жительница Читы поверила в сказку, когда ей в соцсетях написал незнакомец:

«Познакомимся? Я – морской инженер, плаваю на корабле».

«Не каждый день такого мужчину встретишь», - подумала, наверняка, про себя пенсионерка, и с интересом стала переписываться с ним в мессенджерах. И не заметила, как… влюбилась! А он отвечал взаимностью.

Слово за слово, да разоткровенничался "моряк", мол: «На наш корабль хотят напасть пираты, а у меня с собой деньги, золото и важные документы! Я их отправлю тебе посылкой, на сохранение».

Согласилась. Ведь как не помочь возлюбленному? Подвоха не заподозрила. А потом ей стали названивать «сотрудники таможни». Сначала якобы из Европы, попросили перевести деньги за прохождение посылки. Она отправила незнакомцам трижды по 600 тысяч рублей!

А затем был звонок якобы с российской таможни. По телефону ей сообщили, что за ввоз в страну ценностей - золота и крупной суммы денег - нужно, мол, заплатить пошлину. И еще 1,8 миллиона утекло со счетов женщины.

Деньги она отправляла без сомнений - ведь виртуальный поклонник так об этом умолял, так хотел, чтобы его «посылка со сбережениями» дошла до Читы! Не смутило ее даже то, что «пошлины» просили оплатить на частные банковские карты, а звонили с номера, зарегистрированного вообще не в России.

Но когда 2,4 миллиона ушли в никуда, а виртуальный "моряк" исчез с горизонта, она поняла, что вместо романтической истории нарвалась на мошенников. Делать нечего, заявила в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - рассказали в УМВД России по Забайкальскому краю.

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