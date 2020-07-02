Стали известны итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ в Иркутской области

Неделя голосования по поправкам в Конституцию позади. С 25 июня по 1 июля россияне могли прийти на свои избирательные участки и высказать свое мнение по изменениям в Основной Закон. Жители Иркутской области тоже были активны. В общей сложности свое одобрение или, напротив, несогласие высказали 44% человек.

- Мы считаем, это хороший показатель, - прокомментировал итоги председатель Избирательной комиссии региона Илья Дмитриев. - Особенно учитывая жаркую погоду, которая стояла все дни голосования. Ведь многие уехали на дачи. Еще не забывайте, что у нас продлен режим самоизоляции. К слову, активны были те, кто голосовал на дому – таких было почти столько же, сколько и на президентских выборах – около 51 тысячи человек.

Важно, что за время подготовки и проведения общероссийского голосования в избирком не поступало официальных жалоб. Хотя обращений на горячую линию было предостаточно. Большинство звонивших интересовались, как узнать адрес и телефон участковой комиссии, проголосовать по месту нахождения («Мобильный избиратель»), кто может вызвать комиссию на дом, законно ли голосование на улице.

Ну а теперь об итогах. Иркутская область в целом поддержала поправки. Одобрили их 64% жителя Приангарья.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

44,18%, или 824 360 человек приняли участие в голосовании, из них 50638 - на дому

Самые активные территории

75,35% Баяндаевский район

70% Аларский район

66% Жигаловский район

65,7% Тулунский район

Самые пассивные территории

32,3% Усть-Илимск

38,7% Иркутск

40,9% Ангарский городской округ

42,8% Братск

Как проголосовало Приангарье

На вопрос: «Одобряете ли изменения в Конституцию РФ?»

«ДА» - 64,28% или 529 770 человек

«НЕТ» - 34,84% или 287 131 человек

Где больше всего поддержали внесение поправок в Основной Закон страны

79,2% - Тулунский район

72,8% - город Братск

72,5% - Нижнеудинский район

72,3% - город Тулун

71,8% - Братский район

Где не подержали внесение поправок в Основной Закон страны

44,6% Ольхонский район

54,1% Осинский район

57,2% Бодайбинский район

58,6% Иркутск

58,7% Шелеховский район

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