Стали известны итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ в Иркутской области
Неделя голосования по поправкам в Конституцию позади. С 25 июня по 1 июля россияне могли прийти на свои избирательные участки и высказать свое мнение по изменениям в Основной Закон. Жители Иркутской области тоже были активны. В общей сложности свое одобрение или, напротив, несогласие высказали 44% человек.
- Мы считаем, это хороший показатель, - прокомментировал итоги председатель Избирательной комиссии региона Илья Дмитриев. - Особенно учитывая жаркую погоду, которая стояла все дни голосования. Ведь многие уехали на дачи. Еще не забывайте, что у нас продлен режим самоизоляции. К слову, активны были те, кто голосовал на дому – таких было почти столько же, сколько и на президентских выборах – около 51 тысячи человек.
Важно, что за время подготовки и проведения общероссийского голосования в избирком не поступало официальных жалоб. Хотя обращений на горячую линию было предостаточно. Большинство звонивших интересовались, как узнать адрес и телефон участковой комиссии, проголосовать по месту нахождения («Мобильный избиратель»), кто может вызвать комиссию на дом, законно ли голосование на улице.
Ну а теперь об итогах. Иркутская область в целом поддержала поправки. Одобрили их 64% жителя Приангарья.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
44,18%, или 824 360 человек приняли участие в голосовании, из них 50638 - на дому
Самые активные территории
75,35% Баяндаевский район
70% Аларский район
66% Жигаловский район
65,7% Тулунский район
Самые пассивные территории
32,3% Усть-Илимск
38,7% Иркутск
40,9% Ангарский городской округ
42,8% Братск
Как проголосовало Приангарье
На вопрос: «Одобряете ли изменения в Конституцию РФ?»
«ДА» - 64,28% или 529 770 человек
«НЕТ» - 34,84% или 287 131 человек
Где больше всего поддержали внесение поправок в Основной Закон страны
79,2% - Тулунский район
72,8% - город Братск
72,5% - Нижнеудинский район
72,3% - город Тулун
71,8% - Братский район
Где не подержали внесение поправок в Основной Закон страны
44,6% Ольхонский район
54,1% Осинский район
57,2% Бодайбинский район
58,6% Иркутск
58,7% Шелеховский район
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ИСТОЧНИК KP.RU