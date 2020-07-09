Ювелирный салон ограбили на 10 миллионов рублей в Иркутской области

Открытую дверь и беспорядок внутри, придя на работу, обнаружили менеджеры ювелирного салона, который находится в жилом доме, на проспекте Комсомольский, в Усолье-Сибирском. Оказалось, в ночь на 9 июля, в магазин пробрались неизвестные. Они проникли в торговый зал и начали шерстить витрины с украшениями. Забрав самые дорогие изделия, преступники спокойно скрылись. Владельцы ювелирки сейчас подсчитывают точный ущерб, который по их словам, может превышать 10 миллионов рублей.

Также известно, что ночью в Усолье-Сибирском была гроза. В районе, где находится этот ювелирный салон, выключали свет. Возможно, это помогло преступникам справиться с сигнализацией. Как им удалось проникнуть внутрь, сейчас выясняют полицейские.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Что касается грабителей, то их поиски продолжаются. Выйти на след новоиспеченных миллионеров, пока не удалось. Всех, кто, что-либо знает об этом преступлении или стал очевидцем, просят обращаться в дежурную часть ОМВД России «Усольский», или в ближайший отдел полиции.