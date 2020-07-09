Вокруг селения в Бурятии сделали ров для защиты от коронавируса

Попасть в небольшой улус Шулута в Тункинском районе Бурятии, впрочем, как и выбраться из него, теперь сможет разве что мастер спорта по прыжкам в длину или владелец личного вертолета. Дело в том, что по всему периметру населенного пункта вот уже две недели красуется огромный ров метром в глубину и еще двумя в ширину. Окоп? Именно. Но не к боевым действиям местные жители готовятся, блиндажей там точно нет. Спасаются от лесных пожаров или наводнений? Тоже мимо! Вырытая канава, как оказалось, - ноу-хау в борьбе… с коронавирусом.

- Вспышку в нашем улусе зафиксировали в конце июня, - рассказывает корреспонденту «КП» -Иркутск» глава Тункинского района Иван Альхеев. – Всего 390 жителей, заразу подхватили 49 человек!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/789579" frameborder="0"></iframe> Ради спасения от коронавируса, улус в Бурятии окопали вокруг рвом.Видео: страница в Фейсбуке Доры Хамагановой

Как не полечь всему улусу? В Шулуте собрали оперативный штаб. Закрыть село на карантин? В общем-то, мысль. Но будут ли сидеть 400 человек дома и носа на улицу не показывать – вопрос, а второй – через улус протекает река Иркут, который облюбовали туристы, как с ними быть. Ведь каждое лето караваны машин тянутся на отдых. И их-то точно не сдержать. Как пить дать побегут по магазинам, да к бабе Мане за свежим молочком и сметанкой. Улус как раз фермерами славится – живет хозяйством.

- На главном асфальтированном въезде в улус мы сразу поставили пост, - говорит Иван Альхеев. – Там круглые сутки в три смены дежурят полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор. Но ведь есть еще более 10 дорог, ведущих в Шулуту. Плюс есть поля, где можно проехать. Поставить на каждом участке по человеку возможности нет. Поэтому, мне пришло в голову просто окопать село вокруг. Тогда точно никто на автомобиле не просочится.

Пропускной пункт на въезде в улус. Фото: страница в Фейсбуке Доры Хамагановой.

Ну и буквально на следующий день в улусе загремели экскаваторы. Двое суток и траншея готова. Границы перекрыты.

- Как восприняли жители? Не все обрадовались, - продолжает Иван Альхеев. – Пытались открыть «дорогу на большую землю»... В первый день несколько добровольцев пригнали технику и закопали траншею. Тогда мы сделали канаву еще шире. А когда рост заболевших прекратился, народ вообще успокоился. Окопы помогли.

Ров делали два дня. Фото: страница в Фейсбуке Доры Хамагановой.

А как же скорая или пожарная машина до улуса доберутся? Вокруг леса, вспыхни огонь, сгорят ведь не от коронавируса, а от стихии. На случай форс-мажора все продумано: фельдшерский пункт и больница в улусе имеются, а пожарных пропустят через главный КПП. Часть близенько – в соседнем селе за 12 км. Продукты и лекарства тоже этим путем завозят. К слову, точной даты окончания самоизоляции в Шулуте нет. Путь на «волю» сельчанам откроют только тогда, когда все 49 жителей полностью поправятся, и после того еще отсидят 14 дней дома.

- У меня даже иностранные журналисты уже брали интервью, - говорит Иван Альхеев. – Хотят, наверное, опыт перенимать! (смеется).