2020-07-16T13:04:51+03:00
Происшествия

Директора строительной фирмы из Иркутска обвиняют в обмане дольщиков на 221 миллион рублей

Несколько лет он скрывался за границей [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Директора строительной фирмы из Иркутска обвиняют в обмане дольщиков на 221 миллион рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиДиректора строительной фирмы из Иркутска обвиняют в обмане дольщиков на 221 миллион рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Скрывался за границей, а попался, как только решил вернуться в Россию. В Иркутске задержали гендиректора строительной компании, который обманул 171 (!) дольщика, «заработав» при этом 221 миллион рублей.

Выяснилось, что еще в 2011 году предприимчивый мужчина заключил с сотнями горожан договор участия в долевом строительстве двух секций многоквартирного дома в жилом комплексе. Но новоселье будущие обладатели квартир так и не отпраздновали. Через три года, когда дом еще строился, гендиректор просто взял, да и освободил сам себя от занимаемой должности. Возвращать набранные миллионы покупателям отказался.

Недостроенный дом. ГУ МВД России по Иркутской области

Недостроенный дом. ГУ МВД России по Иркутской области

- Во время следствия, в январе 2018 года, он скрылся за границей, где находился на лечении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Мужчина был объявлен в розыск и задержан сразу после возвращения в Россию. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Кстати, уже известно, на что директор строительной фирмы тратил миллионы оставшихся без нового жилья дольщиков. Вместо дома, в котором у него купили квартиры, он вкладывал деньги в строительство совершенно другой недвижимости. Также оплачивал банковские услуги, налоги, выдавал зарплату персоналу и тратился на другие нужды предприятия.

Теперь вместо заморских курортов, ему предстоит встречаться с обманутыми вкладчиками на судебных заседаниях. Пока же мужчину посадили под домашний арест. Помимо этого, арест наложили на 38 земельных участков предпринимателя. Проверяется бухгалтерия. Расследование уголовного дела, которое уже насчитывает 90 томов, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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