Шутники на высоте 6 метров завязали глаза памятнику Якову Похабову в Иркутске

Изменения во внешнем виде памятника Якову Похабову заметили иркутяне, которые в дождливое утро, 23 июля проезжали в районе улицы Нижней Набережной на работу. Ночью, неизвестные «альпинисты» каким-то образом залезли на основателя Иркутска и натянули ему белую повязку на глаза. И это несмотря на то, что памятник Похабову является одним из самых высоких в городе. Высота бронзовой статуи без постамента составляет ни много ни мало 6 метров. Кто эти шутники и была ли у них лестница или они карабкались на высоту без всякой страховки, пока неизвестно.

- Возможно, это помогут определить записи с камер видеонаблюдения, - комментируют «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Наши сотрудники уже выехали на место, чтобы просмотреть видео. Начата проверка. Мотив такого поступка неизвестен. Повреждений на памятнике нет.

incident.38 Глаза памятнику Ивану Похабову на высоте 6 метров завязали в Иркутске

Очевидцы же, проезжая и проходя мимо, снимают пока невидящего ничего Якова Похабова на телефон и выкладывают в соцсети.

- Игра в жмурки по-иркутски, - пишут в комментариях горожане.

Напомним, что памятник Якову Похабову установили в Иркутске в 2011 году к 350-летию города в месте его основания. Стоимость сооружения и возведения достопримечательности составила 33 миллионов рублей. Кто такой Яков Иванович Похабов? Русский землепроходец, казак из Енисейска и боярский сын, который 6 июля 1661 года отправился в поход и вместе со своим отрядом поставил острог на правом берегу Ангары. Спустя 9 лет на его месте построили новую крепость, вокруг которой разрастался город.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Памятник Якову Похабову в Иркутске – лишь собирательный образ казака-первопроходца. Никаких портретов, описаний или зарисовок с изображением русского землепроходца не сохранилось. На мраморном постаменте — величественная фигура мужчины средних лет, одетого в кольчугу, на поясе у него сумка, в руках пищаль, а позади можно разглядеть саблю.