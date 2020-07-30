2020-07-30T12:56:01+03:00
Происшествия

Учитель из Иркутской области надругался над 7 девочками

Преступник отправился колонию на длительный срок
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Учитель из Иркутской области изнасиловал 7 девочекУчитель из Иркутской области изнасиловал 7 девочекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Катангском районе Иркутской области поставлена точка в громком деле, по которому проходил 58-летний мужчина, работающий учителем в местной школе. Еще в 2016 году его задержали по подозрению в насилии над девочками, которым не исполнилось и 14 лет. Мужчина не стал отпираться и сразу дал признательные показания. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Разбирательство шло два года и в 2018 году дело ушло в суд. Следователям удалось доказать, что за несколько лет, изверг надругался над 7 девочками. Спустя еще два года, преступник наконец услышал приговор Катангского районного суда.

- Учителя признали виновным в 9 эпизодах, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Ему назначено 16 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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