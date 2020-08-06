Почему в Академгородке Иркутска погибли десятки голубей. Фото: скриншот видео из группы "Инцидент | Иркутск" в "ВКонтакте".

Мертвые голуби, лежащие на земле и на асфальте на площади и в сквере Академгородка - такую картину 26 июля увидели иркутяне. И всполошились: не могли же два десятка птиц погибнуть на улице просто так! В чем причина? Бурно обсуждали в соцсетях. Каких только версий ни выдвигали - одни предполагали, что голубей перекормили, другие переживают, не больны ли пернатые?

На место сразу выехали специалисты. Замначальника отдела госветконтроля Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Наталья Калугина предположила, что это либо инфекция, либо жильцы ближайших домов потравили птиц - увы, такие случаи в городе уже бывали. Три тушки упаковали в специальные сейф-пакеты и направили на исследование в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», подведомственное Россельхознадзору. И вот стали известны результаты.

- Экспертиза не показала инфекции у погибших голубей в Иркутске, - отметили в Россельхознадзоре. - Отрицательные результаты по вирусу гриппа птиц, нет ДНК микоплазмоза, орнитоза, а также возбудителя сальмонеллеза.

То есть птицы в городе ничем не болеют, и это успокаивает. Однако это значит, что причиной их гибели могло стать отравление - кто знает, возможно, местным надоели стаи голубей.

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