Умер медвежонок-сирота, которого сибиряк приютил у себя в квартире

Историю спасения медвежонка в мае этого года обсуждал весь Усть-Кутский район. Тогда 43-летний сибиряк привел в свою квартиру маленького хозяина тайги, которого подобрал в лесу на окраине города. Двухмесячный Мишка был совсем один - то ли отстал от матери, то ли ее убили охотники, но с крохой ее не было. Топтыжка сразу начал ластиться к ногам мужчины, а когда тот сел в машину и поехал к трассе, словно собачка, побежал за ним следом.

- Когда увидел в зеркало, как этот хулиган бежит за мной, не выдержал и остановился, - рассказывал тогда «КП-Иркутск» сам сибиряк. - Я открыл двери в салон, он обнюхал сиденья и поглядел на меня вопросительно, как будто спрашивая: ну что, мол, я запрыгиваю? Что делать, взял под мышку, посадил и повез домой. Думал, хоть накормлю.

Сначала мужчина оставил малыша у своей матери, которая живет в частном доме, а через 3 дня забрал косолапого.

- Хочу отдать моего Потапыча в цирк, - говорил он. - Он ведь такой артистичный.

Миша был очень артистичный

Тогда «Комсомолка» связала мужчину с руководством иркутского питомника «К-9», которое готово было помочь пристроить Мишу. Но ни одному из этих планов не суждено было сбыться. Оказалось, что вскоре после этого мишка умер. Эту новость нам на днях сообщили в Россельхознадзоре Иркутской области.

- Он умер через 12 дней и был похоронен, - рассказывают в ведомстве. - Причина смерти неизвестна. Изначально мужчина говорил нам, что он сам похоронил его. По закону это делать категорически запрещается. Нужно было показать животное специалистам-ветеринарам, которые проверили, было ли у него заболевание. Дело в том, что возбудители болезней могут долгое время сохранят свою жизнеспособность и представлять реальную угрозу заражения для людей и животных при случайном раскапывании захоронений. Когда мужчина узнал, что ему грозит штраф, то сказал нам, что отпустил медвежонка на волю в лес.

Сейчас этим делом занимается прокуратура. Ну а мы решили позвонить самому сибиряку, который нашел тогда медвежонка.

- Да не умер он, - неожиданно отвечает нам мужчина. - Медвежонка у меня забрали местные лесники буквально через несколько дней после того интервью. Куда увезли, не знаю. Говорят, куда-то в заповедник. А по поводу смерти это я сам слух распространил, потому что мне сразу начали звонить, задавать вопросы, говорить, что я нарушил административный закон.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья КАЛУГИНА, заместитель начальника отдела ветнадзора Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии:

Не стоит забирать диких животных из леса

- Подбирать диких животных в лесу, в их среде обитания не стоит. Конечно, если зверь ранен, помочь ему нужно. А здоровое животное все равно убежит обратно в лес целым и невредимым. Если же вы не знаете, что делать, и хотите помочь - позвоните в Росприроднадзор региона.